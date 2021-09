Se billedserie Litauiske Vismantas arbejder for firmaet Shop Fitters med at gøre butikken på Hovedgaden 23 klar til åbning næste lørdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Normal nummer cirka 314 åbner i Hovedgaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Normal nummer cirka 314 åbner i Hovedgaden

Normal åbner med goodiebags og aktiviteter i den nye butik på Hovedgaden 23 i Birkerød fredag 8. oktober.

Rudersdal - 25. september 2021 kl. 05:04 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

- Vi nærmer os forretning nummer 100 i Danmark, lad mig lige se, næh, vi er nået over 100, siger Torben Mouritsen i telefonen efter en nærmere optælling på hovedkontoret i Skanderborg. Den administrerende direktør er dog ikke er bleg for at slynge tallet '314' ud for det samlede antal Normal-butikker i Norden, Holland og Frankrig.

Det er gået stærkt siden han sammen med Bo Kristensen stiftede Normal og åbnede den første butik i Silkeborg i 2013. Nu har fænomenet spredt sig til Birkerød, hvor Normal er ved at flytte ind i Hovedgaden 23, der tidligere husede Nordea-banken.

Et godt handelsliv - Vi glæder os altid til at komme til en ny by og præsentere vores udvalg. Indtil for et år eller halvandet siden var vores fokus på de store byer, men vi har fået gode erfaringer med byer på Birkerøds størrelse, fortæller Torben Mouritsen.

- Birkerød har i forvejen et godt handelsliv, mens der er et stykke vej til København, og de nærmeste andre af vores butikker i Hillerød og Helsingør, begrunder han valget af Hovedgaden.

Administrerende direktør i Normal, Torben Mouritsen, glæder sig til at deltage i Birkerøds gode handelsliv. Pressefoto

- Placeringsmæssigt passer lokalerne også godt, i en driftig gågade. Vi vælger altid enten gågader eller storcentre, forklarer han.

Godt med variation Formand for Birkerød Byforum, Brian Lund Nielsen, ser frem til byens nye handlende.

- Jeg glæder mig over, at Normal flytter ind. Jeg ser gerne et så varieret by- og handelsliv som overhovedet muligt, siger han, der selv er indehaver af Kop & Kande i Teglporten.

Den nye butik har et salgsareal på 370 kvadratmeter, hvilket ifølge direktøren er ret stort.

- Det giver plads til vores fulde sortiment. Jeg tror de beynder at fylde varer ind i næste uge, siger han om klargøringen af butikken, der de sidste par dage har taget fart.

Lokale muligheder Butikspersonalet er på plads, i alt skal cirka 10 personer, fra butikschef til ungarbejdere, holde gang i byens nyeste butik.

- Varerne er de samme i alle vores butikker, men butikschefen har en stor grad af frihed i forhold til at tilpasse butikken til de lokale behov. Et ansvar, der også er med til at øge jobtilfredsstillelsen, mener Torben Mouritsen.

De 370 kvadratmeter salgsareal er en pænt stor butik, selv for Normal, siger direktøren. Foto: Lars Sandager Ramlow

Selve åbningen af butikken er fredag 8. oktober,

- Der bliver masser af åbningsaktiviteter i butikken, hvor vi også vil uddele vores kendte gratis goodiebags, lover direktøren.