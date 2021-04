Nordsjællands Brandvæsen måtte rykke ud til bilbrand

Klokken 01.08 natten til søndag fik Nordsjællands Brandvæsen en anmeldelse om brand i en bil på Rudersdalsvej. Station Nærum rykkede ud til branden, hvor der blev indsat røgdykkere for at bekæmpe ilden, det havde spredt sig til en anden bil og fået fat i en brændstoflækage. Klokken 02.10 kunne indsatslederen dog melde, at branden var under kontrol, men at to biler var totalt udbrændt. Nordsjællands Politi skal nu undersøge om branden var påsat.