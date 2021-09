Lotte Eiersø og Louise Callesen foran Nordea Lyngby, der bliver deres fælles arbejdsplads fra november.

Nordea Holte lukker og flytter til Lyngby

Adressen bliver ny, men ansigterne de samme, når Nordea samler kræfterne i Lyngby fra den 8. november

Rudersdal - 21. september 2021 kl. 11:50 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Fra november skal de Nordea-kunder, der er vant til at have deres gang filialen i Holte fremover tage turen til Lyngby, hvis de vil mødes ansigt til ansigt med deres bankrådgiver.

Louise Callesen, der er vicefilialdirektør i Holte, ved godt, at der er kunder, der synes det er en forringelse, men hun synes, at langt de fleste har taget godt imod nyheden, fordi hun samtidig kunne forsikre dem om, at det kun betyder en ny adresse. Alle ansatte flytter nemlig med, så det vil være de samme velkendte rådgiver, som kunderne kender fra Holte.

Samtidig er hun overbevist om, at hun kan tilbyde sine kunder en bedre service, fordi man nu samler kompetencerne under et tag. De ansatte i de to afdelinger har længe arbejdet tæt sammen, og for Louise Callesen er det positivt, at de i hverdagen kan trække på de specialister inden for rådgivning omkring blandt andet pension og investeringer, der lige nu sidder i Lyngby.

"Det betyder også, at der kommer et bedre miljø for sparring og udvikling. Det giver også et bedre uddannelsesmiljø for nye elever og trainees," siger filialdirektør i Nordea Lyngby, Lotte Eiersø.

En omvæltning Så ud fra et fagligt synspunkt, så er det, for hende, svært at få øje på andet end fordele.

Men når det så er sagt, så kan Lotte Eiersø godt forstå, at nogle kunder i Holte synes, at det er en omvæltning, at filialen nu flytter. For den har ligget der længe. Faktisk startede hun selv som elev her i 1979. Dengang det hed Privatbanken.

Derfor er det også vigtigt for hende at understrege, at de kunder, der fortsat har brug for at møde fysisk op i banken for fx at få hjælp til betaling af girokort, i fremtiden kan få hjælp i Lyngby i hverdagene mellem klokken 10 og klokken 16. Og uden for åbningstiden kan man også ringe centralt til Nordea og få hjælp med sine bankforretninger og spørgsmål.

Men faktisk oplever de begge, at mange af deres ældre kunder er positive overfor digital rådgivning, en udvikling som corona har været med til at sætte turbo på, fordi flere er blevet fortrolige med at kommunikere over nettet.

"Og hvor der er vilje, er der vej," siger Louise Callesen.

En anden bekymring, hun er stødt på, blandt Holte-kunderne har været tilgængeligheden på den nye adresse, og her har de fine parkeringsmuligheder ved Lyngby Port heldigvis virket betryggende på mange, fortæller Louise Callesen.

Når de 13 medarbejdere, der sidder i Holte, flytter til Lyngby bliver de samlet set 45 medarbejdere under samme tag, hvoraf 30 af dem er rådgivere.

Den 5. november er sidste åbningsdag i Holte, mens den 8. november er den første arbejdsdag, hvor de to afdelinger er samlet i Lyngby. Det bliver blandt andet markeret med kaffe og kage til kunderne.