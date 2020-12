Nøddeknækkeren og skovfit

Teater

Jeg vil virkelig gerne slå et slag for at købe teater- eller koncertbilletter eller gavekort i julegave. Det er ekstra vigtigt i år, at støtte en branche, der styrtbløder, og samtidig er kulturen også vigtig for vores mentale sundhed. Gå direkte ind på dit yndlingsteater/spillested/bands hjemmeside og køb, ellers er der en samling af udbud af teaterbilletter her:

www.teaterbilletter.dk