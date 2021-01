Netteberg vil i Regionsrådet

I 2017 stod de på hver deres valgseddel - han som ny byrådskandidat, hun genopstillede til Regionsrådet. I dag sidder Jacob Netteberg i Rudersdal Kommunalbestyrelse, og Karin Friis Bach i Region Hovedstaden, og som formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Dette efterår kommer de til at stå side om side, når Jacob Netteberg som en del af Radikale Venstres hold er opstillet til Regionsrådsvalget 2021, sammen med Karin Friis Bach, der igen er spidskandidat. I dag er Jacob Netteberg 1. suppleant til Regionsrådet.

"Ingen tvivl om at især børn- og ungepsykiatrien har mit fokus. Både antallet af svære, men også multidiagnoser er desværre i stigning blandt unge i disse år. Især overgangen fra ung til myndig er en udfordring for mange i den situation. Jeg ved, at både Region Midt og Region Syd har erfaringer med netop denne overgang, som jeg tror vi med fordel kunne lære af i Region Hovedstaden," siger Jacob Netteberg.