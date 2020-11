Netflix på Søllerødvej

Søren Svejstrups roman Kastanjemanden er ved at bliver omdannet til en serie på seks afsnit

I sidste uge kunne man på Søllerødvej dårligt sparke sig frem for campere, telte og folk med headsets.

Årsagen er, at Sam Productions har set sig varm på et hus på Søllerødvej. Huset lægger kulisse til nogle af scenerne i den kommende Netflixserie The Chestnut Man.