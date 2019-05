Det skal være nemmere for unge at finde rundt i junglen af tilbud, hvis man har særlige behov eller står uden uddannelsestilbud eller arbejde. Det fortæller formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal, Randi Mondorf (V), der er i tæt samarbejde med formændene for Børne- og Skole- udvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Send til din ven. X Artiklen: Nemmere vej til uddannelse eller job for unge med særlige behov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nemmere vej til uddannelse eller job for unge med særlige behov

Rudersdal - 23. maj 2019 kl. 05:24 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Rudersdal klarer langt de fleste unge sig godt og gennemfører en uddannelse og kommer i job bagefter. Faktisk er Rudersdal den kommune i landet, hvor færrest unge ikke får færdiggjort skolen eller sikrer sig erhvervskompetencer. Det fortæller Randi Mondorf (V), der er formand for Erhvervsudvalget i Frederiksborg Amts Avis torsdag. Her peger hun samtidig på, at trods den gode statistik, stadig i hver skoleklasse år efter år også er unge, som meget sent eller aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse og som aldrig opnår et stabilt fodfæste på arbejdsmarkedet.

- I Danmark har vi en uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Og som kommune og samfund har vi et ansvar for at guide, støtte og vise en vej for de unge, som har brug for et ekstra skub og en hjælpende hånd - så de selv kan tage det ansvar på sig, siger Randi Mondorf.

En ny lov giver kommunerne og dermed også lokalt Rudersdal Kommune ansvaret for en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal hjælpe den unge i gang eller godt videre. Uddannelsen erstatter et komplekst system med mange »ad hoc uddannelser« med et mere enkelt system, der tager udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker og mulighed for at realisere dem.

Som et led i den sammenhængende ungeindsats arbejder kommunen med en samarbejdsmodel, der koordinerer indsatserne i forhold til unge, der har en sag i flere områder.

- At koordinere mellem de forskellige forvaltninger burde være en enkel sag, men i praksis viser det sig desværre, at det ikke er så ligetil. Det gør vi nu noget ved, så de sårbare unge kun skal træde ind ad én dør, når de har behov for hjælp. Kommunen har ansvaret for, at indsatserne er koordinerede, så den unge kun skal forholde sig til én plan, og ikke mange forskellige planer lavet ud fra forskellige ad hoc tilbud og lovgivninger. Det er ikke op til den unge at skabe sammenhængen, det er kommunen, der skal fremstå mindre kompleks, lyder det fra Randi Mondorf som udover Erhvervsudvalget taler på vegne af formændene for både Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, som den sammenhængende unge-indsats hører under.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag...