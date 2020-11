Artiklen: Nekrolog over Tormod Hessel

2. november 2020 sov den 88-årige Tormod Hessel stille ind efter et langt liv i Birkerød lokalhistories tjeneste. Hans viden om Birkerøds historie - fra Birkerød sogns opståen i en fjern fortid til nutidens Birkerødområde - kendte ikke mange grænser. Og hans glæde ved at fortælle historien og historier om byen og dens borgere gennem tiden var tilsvarende stor.

Mange er de Birkerødborgere og lokalhistorisk interesserede fra hele landet, som gennem tiden har hørt hans foredrag, været med på hans guidede ture i området eller på større udflugter, hvor de har nydt at høre ham fortælle stort og småt om folks bedrifter og om kommunens sociale, politiske og topografiske udvikling.

Allerede i 1962 dannedes det, der senere blev til Birkerøds lokalhistoriske forening og arkiv, "Birkerøds Egnshistoriske Studieklub" med det formål at studere egnens historie og grave frem, hvad der kunne ligge rundt om i sognet, der lokalhistorisk set var så godt som ubetrådt land. Der blev samtidig med indsamlingen påbegyndt et stort arbejde i klubbens private hjem med at læse, transskribere og registrere.