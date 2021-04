Knud Lindstrøm er død, 83 år gammel. Privatfoto

Nekrolog: Knud Lindstrøm er død

Jens Bruhn, tidligere socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem i Søllerød og Rudersdal Kommuner, skriver:

Af Jens Bruhn

Det er virkelig en socialdemokratisk hædersmand af den gode klassiske støbning, vi nu må tage afsked med, da tidligere SID-fagforeningsformand og S-kommunalbestyrelsesmedlem Knud Lindstrøm døde 30. marts, 83 år gammel.

Knud Lindstrøm var formand for den Socialdemokratiske vælgerforening i Nærum, da jeg som nyindmeldt medlem i 1975 mødte op i vælgerforeningen. Hurtigt fik han etableret et respektfuldt og fint samarbejde. Dette loyale samarbejde fortsatte lige til Knud Lindstrøm valgte at flytte fra kommunen, og derfor forlod kommunalbestyrelsen 25 år senere.

Knuds røde hjerte bankede for de socialt udsatte medborgere. Hvordan man kunne forbedre deres tilværelse lå ham meget på sinde. Der skulle opføres flere gode almene boliger, så både mennesker, der var ved muffen og mindre bemidlede kunne bosætte sig i Søllerød Kommune. Også en forøgelse af daginstitutionspladserne var noget, der lå ham på sinde og for ikke at hele den dengang nye tankegang om at forbedre miljøet, naturen skulle være i balance. Knud Lindstrøm fremkom med mange nye miljøtiltag, som mange af hans borgerlige kommunalbestyrelseskolleger ikke var enige med ham i.

"Men Jens, Venstrefolkene og de Konservative har altid været langsomme, når det gælder at forbedre det sociale- og det miljømæssige område, det ved alle, som kender til den nyere tids historie", forklarede Knud Lindstrøm mig.

Et helt konkret minde Knud Lindstrøm har sat sig, er støjvolden, der adskiller motorvejen og bebyggelsen i Nærum Vænge og for ikke at glemme at mange af vore kolonihaver fortsat eksisterer.

Knud Lindstrøm trådte sine barnesko i Holte. Tog i 1955 realeksamen fra Ny Holte Skole, fik svendebrev som murer i 1959, inden han kom på Københavns Teknikum, og derfor i 1963 kunne kalde sig bygningsingeniør. I nogle år var han herefter ansat dels i Søllerød Kommune og dels i forskellige private firmaer inden han i 1978 blev valgt som formand for SiD's Søllerødafdeling og tillige som til formand for Arbejdernes Fællesorganisation.

Ikke blot SID-medlemmerne fik glæde af Knud Lindstrøms store sociale og menneskelige engagement, også mange andre borgere henvendt sig nemlig trygt til Knud Lindstrøm, hvis der var opstået problemer i deres tilværelser og altid søgte Knud Lindstrøm at finde en enkelt løsning på problemerne. Det var mange borgere svært tilfredse med.

Det var ikke en tilfældighed, at Knud Lindstrøm blev levende interesseret i fagligt og politisk arbejde. Allerede fra begyndelsen af 50'erne havde han nemlig været engageret i DSU-Søllerød, der på længere sigt medførte, at han blev medlem af: AOF's bestyrelse, Daghøjskolens bestyrelse H.P. Andersens Mindefond og kommunalbestyrelsen. Efter en arbejdsom tilværelse besluttede

Knud Lindstrøm i 1999 at gå på efterløn. Det betød, at han trak sig for posten som SID-formand, og da familien Lindstrøm samtidig købte et nedlagt landbrug i Vollerslev, nedlagde Knud Lindstrøm desuden sit hverv som medlem af kommunalbestyrelsen i maj 1999 efter 13 års solidt arbejde i Søllerød Kommunes Kommulabestyrelse, et arbejde vi socialdemokrater skylder ham en stort tak for.

Knud Lindstrøm bliver begravet fra Vollerslev Kirke 10. april kl. 11.00, hvor kun familien kan deltage.