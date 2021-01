Nekrolog - Forhenværende adm. overlæge, Klaus Hou-Jensen

blev han overlæge på Finseninstituttets patologiafdeling, som han hurtigt formåede at profilere internationalt som et af de førende danske institutter i patologisk kræftforskning.

I 1976 blev han medlem af en international videnskabelig gruppe vedr. blod- og lymfeknudekræft. Senere var Klaus Hou-Jensen med til at starte landsdækkende undersøgelser af brystkræft og lymfeknudekræft i Danmark. Som formand for advisory board i European Society of Pathology udvirkede han, at København i 1995 blev vært for den 15. europæiske patologikongres.