Næstformand i De Røde Portes Venner, Henrik Ehrenreich, der her er i gang med at sætte dronningens mongram på en af de røde porte, glæder sig over udsigten til at få gjort de otte porte omkring Jægersborg Hegn bevaringsværdige.

Naturstyrelsen skal spørge om lov, før de kommer med saven

Rudersdal - 12. september 2019 kl. 09:47 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Naturstyrelsen i 2016 ville rive de røde porte, der blandt findes i og omkring Jægersborg Hegn, skabte det mindre folkelige opstand i Rudersdal Kommune.

Det resulterede blandt andet i oprettelsen af foreningen De Røde Portes Venner, hvis erklærede formål det er at medvirke til at sikre reetablering og vedligeholdelse af netop de røde porte i og omkring Jægersborg Hegn.

Derudover har foreningen et andet væsentligt formål, og det er at få portene og lågerne i Rudersdal Kommune gjort bevaringsværdige.

- Lige fra foreningens opstart har vi set det som en af vores mærkesager at få beskyttet portene og lågerne i Rudersdal Kommune, så en skovmand eller en skovridder i fremtiden, skal skrive til kommunen, før man kan hive dem ned, siger Henrik Ehrenreich, der er næstformand i De Røde Portes Venner.

Det ønske ser nu ud til at blive opfyldt, idet kommunalbestyrelsen på sit seneste møde behandlede et forslag om en ny bevarende lokalplan, hvor de otte røde porte til Jægersborg Hegn udpeges som bevaringsværdige. Forslaget er i offentlig høring frem til den 6. november.

Udsigten til at få portene gjort bevaringsværdige glæder de konservatives Christoffer Buster Reinhardt, der også er medlem af De Røde Portes Venner.

- I 2016 kom Naturstyrelsen med saven og begyndte at rive portene ned. Det skabte en masse palaver, for selvom portene ikke har den store funktion, spiller de stadigvæk en kulturel rolle og er kulturhistoriske ikoner, så selvfølgelig kom der en folkelig opstand mod nedrivningerne, siger Christoffer Buster Reinhardt, der fortsætter:

- Ved at putte portene ind i en lokalplan sikrer vi os, at Naturstyrelsen ikke igen bare kan komme med saven og begynde at rive dem ned uden at spørge kommunalbestyrelsen om lov først, og det har jeg ualmindeligt svært ved at forestille mig, at kommunalbestyrelsen vil give lov til det.

Christoffer Buster Reinhardt kalder den bevarende lokalplan for »en livsforsikring til portene«.

- Jeg føler en ro i maven over at vide, at det ikke bare kan gentage sig, at Naturstyrelsen i ly af mørket finder saven frem. Det synes jeg er en glædelige begivenhed for den lokale kulturarv og kulturhistorie, og det synes jeg er vigtigt, at man som politiker også værner om, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Borgmester Jens Ive (V) glæder sig ligeledes over udsigten til at få gjort portene bevaringsværdige, og han glæder sig mindst lige så meget over, at der var borgere, der tog initiativ til at få restaureret og bevaret de røde porte.

- Først og fremmest skal vi jo sige tak til den store borgergruppe, der står bag De Røde Portes Venner, for det var dem, der gjorde almindelig protest til aktiv handling ved at italesætte problemet men også ved at få lavet nye porte til opsætning, siger Jens Ive, der supplerer:

- Jeg vil ikke tage noget af æren her men bare sige, at jeg er super glad for, at borgerne kaster sig ind i sådan en kamp og bliver ved med at arbejde med de røde porte. Og så er jeg selvfølgelig også glad for, at det har været helt problemfrit for kommunen at understøtte den borgerbevægelse og nu gå ind og gøre portene bevaringsværdige.

Næstformanden i De Røde Portes Venner, Henrik Ehrenreich, sender ligeledes en ros til politikerne.

- Det er fantastisk, at man nu arbejder på at gøre portene bevaringsværdige, og jeg vil gerne give en stor ros til politikerne for deres arbejde, for det er jo også en tillidserklæring fra deres side, siger Henrik Ehrenreich, der også kan fortælle, at foreningen netop har fået kommunalbestyrelsens tilladelse til at genopføre Rundforbi Port.

- Den genopfører vi i det nye år, så det er vi selvfølgelig også rigtig glade for, siger Henrik Ehrenreich.