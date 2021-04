Se billedserie Børnefamilier opfordres til at stille op til affaldsindsamlingen på søndag den 18. april, så de unge inspireres til at blive miljøbevidste borgere, der rydder op og ikke smider affald i naturen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Naturen får besøg på søndag

Rudersdal - 15. april 2021 kl. 05:27 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Forårets store affaldsindsamling i naturen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) er på søndag den 18. april. I den forbindelse opfordrer Rudersdal Kommune unge som gamle i kommunen til at deltage i indsamlingen. Man skal blot møde op klokken 10.00 på et af tre mødesteder. Det er Skodsborg Station, på Trafikpladsen i Bistrup eller ved Rådhuset i Holte. Herfra ydes en samlet indsats til gavn for naturen, lyder opfordringen.

Læs også: Borgmester håber på metrodrift på Kystbanen

- I år har vi et særligt fokus på alt skrald, som består af engangsemballage. Det vil sige alt fra engangsbestik, plasttallerkener, sugerør, plastglas og papkopper til pizza-, sushi- og burgerbakker. Selvfølgelig har vi også stor fokus på mundbind, som nu flyder mange steder rundt i naturen sammen med gamle kendinge som cigaretskodder, plasticposer, slikposer og meget andet, siger Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Fælles for meget engangsemballage er, at det, som navnet antyder, ikke skal returneres. Dertil kommer det markant større forbrug pga. corona-pandemien, hvor restauranter overvejende har været lukkede og i stedet tilbyder take away for at holde gang i forretningen og tilfredsstille de sultne kunder.

- Problemet er, at engangsemballage udgør en kæmpe belastning for miljøet, eftersom meget af det ender i naturen. Derfor er jeg rigtig glad for det gode samarbejde, vi har med Danmarks Naturfredningsforening, siger Court Møller.

- Vi har mange fælles mål, og vi står stærkere, når vi går sammen om at inspirere borgerne til at gøre en ekstra indsats for at indsamle affald. Det særlige fokus på emballage fra take away, mundbind og andet kan jeg kun bakke 100 procent op om, tilføjer han.

Plast og cigaretskodder

Court Møller peger på, at plastik forekommer overalt og er meget svært at nedbryde, mens cigaretfiltre indeholder plast i form af cellulose acetat. Cigaretfiltre tager således fra fem til 12 år om at blive fuldstændig nedbrudt i naturen, afhængig af om det er på land eller i havet.

- Det er tankevækkende. En plastikpose tager 15 år at nedbryde, hvorimod en plasticflaske eller en fiskesnøre tager henholdsvis op til 400 og 600 år. Det er ret vildt. Og under nedbrydningen splittes plast til mikropartikler, som ender i maverne på fugle, fisk og pattedyr. Det er virkelig skidt, understreger formanden for Miljø- og Teknikudvalget.

Han peger i samme forbindelse på, at affaldsinsamlingen er super inspiration til de unge generationer.

Ligesom kommunen kommer også han med en opfordring til børnefamilier om at stille op, så de unge inspireres til at blive miljøbevidste samfundsborgere, der rydder op og smider affald i skraldespanden eller bedst afleverer det til genbrug.

De borgere, der møder op på et af de tre indsamlingsmødesteder på søndag klokken 10.00, bliver udstyret med gule veste, handsker og poser. Herfra går turene videre ud til strand, skov og eng.

- Tilmelding er ikke nødvendig, men tag solidt tøj på og medbring gerne selv et par arbejdshandsker. Vi byder ikke på kaffe og saft i år til de fremmødte, men sørger i stedet for håndsprit og anden sikkerhed, lyder det fra Rudersdal Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

