Natten til mandag: Tyv løb med designerlampe og messingskulptur

Natten til mandag, klokken 03.45, blev et vindue til en stuedør knust til en villa på Johan Mantzius Vej i Birkerød. Herefter stak tyven af med en designerlampe og en messingskulptur, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten mandag formiddag. Indbruddet skete oven på en weekend, hvor politiet modtog yderligere fire anmeldelser om indbrud i rundt i Rudersdal.

Lørdag klokken 20.09 på Marievej i Vedbæk blev et vindue opbrudt. Udbyttet er endnu ikke opgjort, men på adressen er set en mand, lidt kraftig af bygning, udenlandsk af udseende og iført sort jakke, sort elefanthue, grå bukser og hvide sko. Derudover er set en anden mand, spinkel af bygning, udenlandsk af udseende. Iført sort tøj. Beboere i området må meget gerne ringe til politiet på telefon 114, hvis man kan have set de to mænd eller komme med yderligere oplysninger, der kan hjælpe.