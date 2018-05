Den nationalsocialistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse har smidt affald i miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) indkørsel. Foto: Den Nordisk Modstandsbevægelse

Nationalsocialister smed affald på ministers bopæl

Rudersdal - 30. maj 2018

Ukendte personer fra den nationalsocialistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse har i løbet af weekenden dumpet affald på miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) bopæl i Rudersdal, oplyser Den Nordiske Modstandsbevægelse på sin hjemmeside, hvor de kalder det for en »affaldsaktion«.

Affaldet er ifølge hjemmesiden blevet samlet op i naturen og efterfølgende dumpet foran rådhuse, kommunekontorer og på politikeres private bopæle.

Ved miljø- og fødevareministerens indkørsel blev der ifølge hjemmesiden sat et skilt med følgende tekst op:

»Den Nordiske Modstandsbevægelse holder DIG ansvarlig for den politik som føres i vores kommune og i vort land! Vi har samlet affald og skrald her i kommunen, i naturen og langs vejen, og det er på sin plads, at DU tager ansvar for det. Da DU er ansvarlig for at hele vort land flyder i skidt, fylder vi hermed DIN bopæl med skidtet. Skidt må tage skidt!«.

I en mail kommer ministeren med følgende reaktion på aktionen:

- Jeg havde helst set, at det var tiet ihjel, men nu har de ansvarlige selv gjort opmærksom på deres aktion. Det hører ingen steder hjemme i et demokrati at vise sin uenighed på den måde. Man kan være uenig, men det må man vise på lovlig vis og på en måde, der respekterer, at der er mange politikere, der har familiemedlemmer, der ikke selv har valgt, at deres mand, far eller mor skal være en del af politik.

Svaret er sendt til flere medier, og ministeren har ikke ønsket at uddybe svaret overfor sn.dk.

Der har været lignende aktioner i Halsnæs Kommune, Aalborg Kommune, Varde Kommune og Horsens Kommune, hvor et skilt fra organisationen er blevet sat op. Her kunne man blandt andet læse følgende:

»Fælles for alle ideologier og systemer i regeringen i dag er, at fundamentet for beslutninger bygger på tanker, der benægter naturen og som ser mennesket som naturen overlegent. Både multikulturalismen og kapitalismens evige udnyttelse af naturens ressourcer overtræder den naturlige orden og vil blive straffet nådesløst, når naturen går til modangreb. Prisen fremtidige generationer vil blive nødt til at betale, vil komme i form af ødelagte økosystemer, overbefolkning, hungersnød, udmattede naturressourcer m.m.«.