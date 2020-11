En ung mand kørte sandsynligvis bil, mens han var narkopåvirket. Sikkert er det i hvert fald, at han kørte bilen uden et kørekort.

Narkopåvirket bilist havde ikke kørekort

En patrulje standsede natten til tirsdag klokken 01.18 en 18-årig mandlig bilist fra Søborg, som viste sig formentlig at være påvirket af euforiserende stoffer, oplyser Nordsjællands Politi.

Manden blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Ligeledes modtog han en sigtelse for kørsel uden førerret, idet han ikke havde erhvervet sig retten til at køre bil.