Narkobilist standset i Holte

En 25-årig mand fra Hillerød blev mandag aften klokken 21.56 sigtet for narkokørsel. Manden blev standset på Kongevejen i Holte, og da narkometeret viste, at han var påvirket af cannabis, blev han taget med på hospitalet, for at få tagen blodprøve, som skal påvise den nøjagtige påvirkelsesgrad. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten tirsdag.