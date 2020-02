Erhvervsområdet i Nærum har ifølge formanden for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V), en unik placering, som man gerne vil udvikle yderligere. Til det formål har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes en såkaldt rammelokalplan. Foto: Lars Sandager Ramlow

Nærums potentiale skal forløses

Rudersdal - 28. februar 2020 kl. 05:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år har kommunen kæmpet for at få bedre udviklingsmuligheder for erhvervsområdet og virksomhederne i Nærum.

Det er ifølge en pressemeddelelse fra kommunen nu lykkedes, og Nærum erhvervsområde er udpeget som et særligt lokaliseringsområde i Hovedstadsregionen.

Det giver nye muligheder for at bygge nyt kontor- og videnserhverv i området.

Samtidig har kommunen en vision om, at erhvervsområdet skal være mere attraktivt som hjertet i Nærum - et sted der samler hverdagslivet for dem, som arbejder og bor i Nærum.

Området skal i højere grad være en integreret del af byen, hvor medarbejdere, borgere og de unge fra kollegiet og gymnasiet har lyst til at opholde sig og mødes.

Det er nogle af de ting, visionsplanen for Nærum peger på, og nu skal de nye muligheder, som kommunen har fået i forhold til den overordnede planlægning, udnyttes.

- Nærum erhvervsområde har en unik placering midt i byen, og samtidig er det tæt på stationen, har gode busforbindelser og er let at komme til fra motorvejen, siger Erik Mollerup (V), der er formand for Bycenterudvalget.

Han fortsætter: - Nærum ligger ikke mindst tæt på DTU og forskningsmiljøet i tilknytning hertil, og det er attraktivt for virksomheder at slå sig ned her med veluddannede borgere og god infrastruktur. Den fordel vil vi gerne kunne udnytte til at udvikle området yderligere.

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at der skal udarbejdes en såkaldt rammelokalplan, der vil sætte den overordnede scene for, hvordan erhvervsområdet kan udvikles og udbygges, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Planen skal blandt andet give et bud på en bedre forbindelse mellem Nærum Hovedgade og Nærum Vænge.

- Med rammelokalplanen vil vi tage stilling til, hvordan vi gerne vil have området indrettet på sigt, og hvilke udvidelsesmuligheder der skal være. Vi vil også se på, hvordan området kan komme til at hænge bedre sammen med den omkringliggende by, de nærliggende vidensinstitutioner, samt DTU og DTU Science Park, siger Erik Mollerup, der slutter:

- Med udsigten til en rammelokalplan kommer vi et godt skridt nærmere til at kunne være lidt mere konkrete om fremtiden for et af kommunens absolut bedst placerede og vigtigste erhvervsområder, siger Erik Mollerup videre.

Arbejdet med rammelokalplanen forventes igangsat i marts. Inddragelse af en række interessenter vil ske parallelt med forslag til en erhvervsindsats i Nærum.

Forslaget skal understøtte et netværk mellem erhvervslivet, uddannelse, innovation og herunder rekruttering af international orienteret arbejdskraft. Et første udkast til rammerne forventes klar til præsentation på bycenterudvalgets møde i juni.

Herefter bearbejdes forslag til rammelokalplanen videre med det sigte, at udvalg og kommunalbestyrelse i efteråret 2020 kan udsende rammelokalplanen i offentlig høring.

Det forventes, at planen kan vedtages endeligt i starten af 2021.