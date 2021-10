Det er OVER BYEN Arkitekter, der har tegnet stregerne og skabt et arkitektonisk afstemt byggeri i gyldne farver med facade af gylden eller farvet metalplade med relief, vinduer i gylden anodiseret alu og beplantning på trapper og værn. Illustration: OVER BYEN Arkitekter

Nærumfirma udvikler den gamle TV-by

Jönsson A/S skal forvandle den historiske bygning i Gyngemosen til 155 studieboliger og 117 mindre lejligheder.

05. oktober 2021

Jönsson Entreprise har netop skrevet kontrakt på etape 1 og 2 af den omfattende byggesag på Gyngemose Parkvej 80 i TVByen, som har været under udvikling til bolig- og erhvervsområde siden 2005, oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

- Som boligbyggeri er sagen et godt eksempel på, hvordan man i stadig højere grad bygger for definerede målgrupper for at opnå en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af boliger i byen. Som byggeprojekt har projektet bare det hele, både renovering, nedrivning og nybyg, siger Thomas Normann, der er direktør i Jönsson Entreprise. Firmaet, der har adresse på Nærum Hovedgade 2, er specialister i opførelse og renovering af boligbyggeri.

Mindre boliger ønskes Udviklingen af området med samlet cirka 1000 boliger har været koncentreret om etablering af familieboliger i størrelsen 80-125 kvadratmeter.

For også at efterkomme efterspørgsel på mindre lejligheder og studieboliger sættes nu et omfattende byggeprojekt igang, hvor bygninger nedrives, eksisterende bygninger renoveres og der bygges helt nyt til unge studerende, enlige og mindre familier.

Lejlighederne og studieboligerne i udviklingsprojektets etape 1 ligger fysisk i forlængelse af hinanden og studieboligerne får adgang til fællesfaciliteter som fælleskøkken, gårdrum, fitness, klatrevæg og løbebane.

Der etableres erhvervslejemål i kælderniveau.

- Et hybridprojekt, der vil få betydning for København som studieby mange år frem. Vi glæder os til et spændende projekt og et godt samarbejde med alle projektets interessenter, siger direktøren i pressemeddelelsen.

30.000 kvadratmeter Byudviklingsprojektets etape 1 omfatter i alt 115 studieboliger samt 34 mindre lejligheder. Etape 2 omfatter alene 83 lejligheder udført som nybyggeri og det samlede antal boligetagemeter udgør minimum 12.320 kvadratmeter.

Ejendomskomplekset Gyngemose Parkvej 62, 80-86 omfatter et samlet etageareal på cirka 30.000 kvadratmeter fordelt på tre bygninger. Ejendommene vil over de kommende år blive omdannet fra erhverv til boliger, og udviklingen foretages i to overlappende etaper.

Det er den amerikanske investor HighBrook, det danske udviklingsselskab Fontaine og DEAS Asset Management, der står bag projektet.

