Nordsjællands Politis døgnrapport for torsdagsdøgnet var præget af ganske mange indbrud i Nærum og Holte-området. Og et enkelt i Birkerød.

Nærum og Holte-området ramt af indbrudsbølge

Rudersdal - 24. november 2017 kl. 15:42 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I både Nærum og Holte-området har der ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport været en mindre bølge af indbrud. På Nærum Vænge er det gået ud over to villaer. Det ene indbrud er sket i tidsrummet mellem klokken 07.00 og 17.40, hvor et stuevindue er brudt op. Politiet kan ikke oplyse, hvad der er stjålet ved indbruddet. Mellem klokken 16.30 og 17.00 er det gået ud over en anden villa, hvor et vindue er blevet brudt op, hele huset er gennemrodet, og der er stjålet guldsmykker og 300 kroner.

På Rundforbivej har der mellem klokken 12.40 og 17.35 været indbrud i en lejlighed, hvor hoveddøren er brudt op, og hele huset er gennemrodet. Politiet kan ikke oplyse, hvad der er stjålet. Ligeledes på Rundforbivej er det gået ud over en lejlighed, hvor en hoveddør mellem klokken 08.00 og 16.00 er blevet dirket op, og der er stjålet smykker.

På Tovesvej har der 17.40 været indbrud i en villa, hvor en rude er blevet knust, og der er stjålet smykker og en bærbar computer.

I Holte er der blevet anmeldt intet mindre en syv indbrud i løbet af torsdagen.

På Poppel Allé har der mellem klokken 16.15 og 17.30 været indbrud i en villa, hvor et vindue er brudt op. Politiet kan ikke oplyse, hvad der er stjålet, men man fandt en pengekasse uden for villaen. På Kong Valdemars Vej har der klokken 17.39 været indbrud i en villa, hvor alarmen blev aktiveret. Politiet kan ikke oplyse, hvad der er stjålet.

På Smutgærde er det mellem klokken 16.00 og 17.55 gået ud over en villa, hvor hoveddøren er brudt op, og skabe er åbnet og gennemrodet. Politiet kan ikke oplyse, hvad der er stjålet.

Klokken 18.02 er en alarm aktiveret i en villa på Højbjerg Vang, hvor et soveværelsesvindue er opbrudt. Politiet kan ikke oplyse, hvad der er stjålet. På Prins Frederiks Allé har en indbrudstyv eller flere indbrudstyve klokken 18.27 skaffet sig adgang til en villa ved at kravle op af et nedløbsrør og bryd ind igennem en dør til villaens førstesal. Her er der stjålet et armbåndsur med diamanter af mærket Rolex, en medaljon guldsmykker.

På Vejlegårdsvej har der klokken 18.37 været indbrud i en villa, hvor der er knust en rude og stjålet smykker og en iPad. Mellem klokken 07.00 og 19.05 er det gået ud over en villa på Gassehaven, hvor en dør er brudt op. Skabe og skuffer er åbnede, men der er ikke umiddelbart tegn på, at der er stjålet noget fra villaen. På Søllerødvej har der klokken 21.16 været indbrud i en villa, hvor der er stjålet smykker. Indbruddet er sket via et vindue, og hele førstesalen er rodet igennem.

Sidst men ikke mindst kunne Nordsjællands Politi også berette om et indbrud i en villa på Vibeengen i Birkerød. Ved indbruddet, der er sket mellem klokken 10.00 og 21.50 er et vindue brudt op og hele huset er gennemrodet. Politiet kan ikke oplyse, hvad der er stjålet.