Artiklen: Nærum-elever med til at udvikle undervisningsforløb

Nærum-elever med til at udvikle undervisningsforløb

Nærum Gymnasium indleder nu et flerårigt testskolesamarbejde med undervisningsinitiativet Life, der udvikler naturfaglige undervisningsforløb til skoler og gymnasier i hele Danmark.

Eleverne skal bidrage til at sikre høj kvalitet i undervisningsforløbene - til glæde for andre gymnasieklasser.

Klimaforandringerne påvirker befolkninger overalt i verden. I 'Life Forløb' arbejder elever undersøgende med problemstillinger, der understøtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det nye forløb, som Nærum-eleverne er med til at udvikle, understøtter verdensmål nr. 13, der handler om at bekæmpe klimaforandringer, og mål nr. 11, som sætter fokus på sikre og bæredygtige lokalsamfund. Konkret skal eleverne undersøge, hvordan deres eget lokalområde påvirkes af klimaændringerne ved at arbejde med autentiske kommunale data samt undersøge, hvordan man lokalt kan tilpasse sig klimaforandringernes effekter.