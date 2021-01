Se billedserie På Nærum Gymnasium er der højt til loftet. Både bogstavelig talt med den unikke arkitektur og i overført betydning ved at forpligte sig på at udfordre og udvikle alle elevtyper, siger rektor Niels Hjølund Pedersen. Foto: Nærum Gymnasium

Nærum Gymnasium: Højt til loftet i tre engagerede og livgivende år

Det bobler af liv og glæde i det daglige på den store skole, der stiller krav til faglighed, udholdenhed, initiativ og studie- aktivitet

Hvad er jeres faglige speciale?

"Som en ret stor skole med 14 klasser på hver årgang, så kan vi specialisere os i flere retninger. Der er plads til både science, sprog, samfundsfag, musik, kreative fag og idræt," siger rektor Niels Hjølund Pedersen.

Hvad forventer I af eleverne?

"Hvis man vælger Nærum Gymnasium (NAG), så siger man ja til tre engagerede år. Man siger også ja til tre sjove og livgivende år. Det er nemlig både sjovt og livgivende at gå i gymnasiet. Det kan vi se hver dag på skolen. Agoraen, som er vores store fællesrum, bobler af liv og glæde i det daglige.

Samtidig er det naturligvis et stykke solidt arbejde at gå i gymnasiet. Gymnasiet er en boglig uddannelse, der retter sig mod lange og mellemlange videregående uddannelser. Det betyder, at gymnasiet stiller krav til elevernes faglighed, deres udholdenhed, initiativ og studieaktivitet," siger han.

Hvilke sociale tilbud tilbyder I?

"At have højt til loftet som en central værdi forpligter os som gymnasium. Det forpligter os på at udfordre og udvikle alle elevtyper i en både tryg og ambitiøs atmosfære. Gennem en lang række forskellige tilbud tilgodeser vi, at eleverne har forskellige behov.

Centralt i de sociale aktiviteter står vores elevudvalg. Der er et hav af udvalg med forskellige retninger og formål. Derfor er der noget for enhver smag og til enhver interesse. Det er en fordel ved en stor skole.

Det sociale er et centralt element i alt fra den daglige studiecafé til vores brede talentindsatser, i alt fra sciencearrangementer med topforskere til kreative produktioner med musik, billedkunst, drama, mediefag, design og arkitektur. For eksempel har vi hvert år store musicals, koncerter eller forestillinger. Vi har et fast samarbejde med gæstelærere fra den "rigtige" forfatterskole i Købehavn om at lave vores egen forfatterskole, hvor teksterne efterfølgende udgives ved en "bogreception".

Vi er en skole med sport i. Man kan gå her som Team Danmark-elev, og i det hele taget er idrætsaktiviteterne på skolen mange og med stor tilslutning. Når Corona-krisen er overstået, vil vi naturligvis også igen have fester og caféer med forskellige temaer og formål," siger han.

Hvorfor skal eleverne vælge at gå på jeres gymnasium?

"Med skolens unikke arkitektur som ramme realiserer NAG's kompetente stab af undervisere gennem det daglige arbejde den bærende værdi på NAG: Højt til loftet. Der er plads til forskellige måder at være på og til forskellige måder at lære på. Vi tror på, at man skaber de bedste resultater ved at kombinere glæden ved faglig fordybelse og læring med social trivsel og humør. Med denne grundtanke udfoldes den 3-årige dannelsesproces på NAG.

Fakta Om Nærum Gymnasium

Stiftet i 2003

Mere end 1.100 elever i 42 klasser

100 lærere

Karaktergennemsnittet har de seneste tre år været 8, 8,2 og 7,9

Et kerneelement i gymnasietiden er den personlige dannelse og kammeraterne. Man vokser og udvikler sig i løbet af gymnasietiden. Man vokser sammen med andre og i kraft af andre - man bliver langt mere end sig selv. Man udvikler sig på en måde, som har central betydning i ens voksenliv. Det er en central kerne i Nærum Gymnasiums virke at bidrage til denne personlige dannelse," siger han.

Kan I nævne en række eksempler på, hvad tidligere elever er blevet til og arbejder med i dag?

"Vi er et relativt nyt gymnasium, så vores første studenter er først for nylig passeret de 30 år. Derfor har stadig vores første statsminister, popstjerne eller Nobelpristager til gode. Men allerede nu er rigtig mange godt på vej til at bidrage til en vores samfundsudvikling. Senest Mathias Luidor Heltberg, som har været omtalt i denne avis i forbindelse med modtagelsen af en fornem forskerpris for sit bidrage til at knække cancer-koden," siger han.

Hvordan bidrager I til lokalsamfundet?

"De helt nære samarbejder er vigtige. Nærum Gymnasium samarbejder derfor med lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Lidt utraditionelt har vi for eksempel haft et herligt innovationssamarbejde med det lokale plejehjem.

Gymnasiet er ligeledes vært for velbesøgte koncerter, foredrag og politiske debatter. Hvis gymnasiet skal være en interessant spiller i det lokale samfund, så er det vigtigt også at række længere ud. Dette sker blandt andet gennem vores velgørenhedssamarbejde med PLANbørnefonden, hvor vores elever hvert år indsamler et imponerende beløb, ligesom vi har en lang række udbytterige internationale samarbejder i vores studieretninger," siger han.