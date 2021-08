Naboerne til den kommende store børneinstitution frygter for konsekvenserne for nærområdet. Fra venstre: Susanne Olsen, Finn Nielsen, Karin Nielsen, Pia Torp, Thomas Fest, Palle Nierhoff, Santo Xavier og Bjarne Olsen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Naboer til kommende børnehus: Området er slet ikke gearet til det

En stor børneinstitution i stedet for Sjælsøhallen er politisk besluttet og sendt i udbud. Nu protesterer naboerne. Dels over byggeriets størrelse og dels over en infrastruktur, som i deres mening slet ikke kan håndtere den øgede trafik. Borgmesteren forstår dem, men er sikker på, at det ikke bliver så slemt, som de frygter

11. august 2021

En stribe naboer har sat Rudersdal Avis stævne på den stille stikvej fra Ravnsnæsvej ned til Sjælsøhallen tidligt fredag eftermiddag. Trafikken fra Ravnsnæsvej kan svagt fornemmes i det fjerne, men ellers er her umanerligt fredeligt.

Men naboerne til Sjælsøhallen forudser og frygter, at freden er forbi, når det nye børnehus, som Kommunalbestyrelsen har besluttet skal erstatte den nuværende Sjælsøhal, efter planen står klar i 2023.

"Vi har ikke noget imod, at der kommer et børnehus. Vi synes faktisk, at det er dejligt, at der er børn her i området, og vi ved, at der kommer folk til kommunen med små børn. Vi har også selv små børn på vejen. Men vi kan slet ikke forstå dimensionerne i det her," siger Pia Torp, som er en af de naboer, som har organiseret sig for at råbe kommunen op.

De har først opdaget planernes omfang efter Kommunalbestyrelsen i maj besluttede at sende idegrundlaget til det ny børnehus i udbud, og de mener grundlæggende ikke, at det giver mening, at det store nye børnehus skal ligge lige her.

Bekymrede for trafikken Og det skyldes ikke mindst, at infrastrukturen slet ikke vil kunne holde til den øgede trafik til og fra, mener de.

Naboerne er blandt andet voldsomt bekymrede for udsigten til, at trafikbelastningen mellem den lille stikvej mellem Ravnsnæsvej og Sjælsøhallen vil blive forøget markant.

"Der vil komme op til 160-180 børn og forældre plus de ansatte og langt de fleste i bil. De skal både frem og tilbage, og folk vil smide bilerne overalt plus ned mod Sjælsøparken, måske endda på Ravnsnæsvej. Det er en kort periode hver dag, men det er jo både hver morgen og hver eftermiddag. Plus der vil komme en masse servicebiler mad, rengøring og renovation," forklarer Palle Nierhoff, som har boet i området i mange år.

Og problemerne vil ikke kun begrænse sig til stikvejen, som skal servicere institutionen. Det vil også gøre et allerede eksisterende trafikalt system endnu større, mener Thomas Fest, som bor på Sjælsøvænge på den anden side af Ravnsnæsvej:

"Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er infrastrukturen rent vejmæssigt i det her område allerede belastet til mere end 100 procent, og nu vil man belaste det med en stor, stor faktor mere," siger han og uddyber:

"Når man skal op til Sjælsøskolen kører man ad Kjærvej. Og hvis vi kører ud om morgenen fra klokken 7.45-8.10, kan de 200 meter i dag sagtens tage et sted mellem ti minutter og et kvarter på grund af alle de folk, som skal aflevere børn og bagefter sikkert ud på Ravnsnæsvej, hvor folk kommer kørende fra Birkerød By. Den belastning af Ravnsnæsvej vil kun blive meget større, hvis der kommer en stor institution på med op til180 børn på den anden side af vejen," siger han.

Skrivebordsbeslutning Naboerne, som nu har organiseret sig, tror ikke, at kommunen for alvor er klar over de konsekvenser for nærområdet, som det ny børnehus vil medføre.

Det baserer de blandt andet på det foreløbige trafikvurdering, som Rudersdal Kommunes forvaltning allerede har udarbejdet. Heri begrundes forvaltningens anbefaling af, at den lille stikvej fra Ravnsnæsvej skal være adgangsvej til det kommende børnehus, i, at den hidtil har fungeret som adgangsvej til Sjælsøhallen.

Men den mængde trafik, der har været tidligere, hvor der var meget mere aktivitet end nu, og som kun er i ringe grad nu, kan slet ikke sammenlignes med den trafik, som vil komme, mener naboerne.

"Der er tale om en ren skrivebordsbeslutning. Forvaltningen har en opfattelse af, at der sker meget mere hernede på nuværende tidspunkt, end der i virkeligheden gør. På den måde kan det se ud som om, at forskellen ikke er så stor. Men det er den," siger en af naboerne Karin Nielsen.

Forstår bekymringerne Som led i processen vil der blive udarbejdet en dybdegående trafikanalyse.

Og hvis den viser, at der er bedre løsninger, end dem som allerede er på tegnebrættet, så vil man selvfølgelig tage dem med i det videre arbejde, siger borgmester Jens Ive (V), som allerede har været i kontakt med gruppen af naboer til Sjælsøhallen og kender til deres bekymringer.

"Jeg kan jo godt forstå dem. Nu har de efterhånden levet i en længere årrække, hvor benyttelsen af Sjælsøhallen har været stærkt begrænset. Og man vænner sig jo til den ro, der har været, siger han og fortsætter:

"Det er jo efterhånden en del år siden, at der var fuld aktivitet på Sjælsøhallen syv dage om ugen fra formiddag til sen aften. Derudover var der også en skovbørnehave, som lå i forlængelse af Sjælsøhallen. Så der har jo tidligere været rigtig meget transport ud og ind og meget aktivitet."

Han deler ikke naboernes frygt for, at infrastrukturen ikke vil kunne bære til- og frakørslen til den kommende daginstitution.

"Vores egne fagfolk har allerede lavet en førstehåndsvurdering, og hvis vi ser på det tryk, der tidligere har været på Sjælsøhallen både med hallen og skovbørnehaven, som blev afviklet uden de store problemer, så er jeg ret tryg," siger borgmesteren.

Han hæfter sig også ved, at trafikbelastningen og aktiviteten i fremtiden kun vil finde sted i hverdagene og i dagtimerne. Men selvom han er sikker på, at det vil blive muligt at skabe en god løsning for trafikken i området, så er han godt klar over, at naboerne vil kunne mærke en forskel, når de mange børn efter planen rykker ind i stedet for Sjælsøhallen.

"Jeg kan jo ikke opfylde deres ønsker om, at det bliver lige så stille, som det er i dag. For der er som sagt stort set ingen aktivitet i Sjælsøhallen, og det er også derfor, at vi vælger at rive hallen ned og lave noget andet. Men kigger man på, hvordan deres vej har været tænkt, og hvordan driften har været på hallen og på den skovbørnehave, så tror jeg faktisk, at det trafikpres, vi vil se, vil blive mindre end det, der var dengang," siger Jens Ive.

Er byggeriet for stort? Nabogruppens bekymringer begrænser sig ikke kun til trafikken, men også byggeriets dimensioner foruden dets indvirkning på områdets natur.

Men den bekymring afviser borgmesteren.

"Der, hvor vi skal bygge, er vi jo begrænset af de fodaftryk, der allerede er. Altså de bygninger, der allerede ligger der. Der bliver jo ikke sådan hverken i forhold til højde eller drøjde tale om et voldsommere byggeri," siger han.

Heller ikke naboernes og i øvrigt også blandt andre Konservative i Kommunalbestyrelsens bekymringer om institutionens størrelse, deler han.

"Vi har jo andre gode stærke institutioner til 150 børn, som både har styr på trafikafviklingen og samtidig har de små institutioner i den store. Jeg ved godt, at det ikke er borgerne i områdets førsteprioritet, men for mig er det at kunne sørge for gode rammer til de mange børnefamilier, der er ankommet og ankommer hele tiden. Vi er forpligtet til at sørge for, at vi har kapaciteten, så her må naboerne gerne sende en tanke til deres medborgere, som jo har et behov for en god daginstitutionsplads," siger Jens Ive.

Han oplyser, at der, som altid med denne type byggerier, vil blive oprettet et naboforum. så borgerne løbende vil blive orienteret, inddraget i dialogen og byggeriets proces.