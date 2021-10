Se billedserie Bygning, der rummer Interiør & Design på hjørnet af Birkerød Kongevej og Hovedgaden, skal rives ned og i stedet skal bygges et ny LIDL-supermarked. Det er der i hvert fald projektplaner om. Tete Mensa Annan, Ole Ravnholt Sørensen, Peter Fredskild, Per Mortensen, Irmelin E Ipsen og Line Andersen med datteren Leonora er en del af den beboergruppe i området, der protesterer. Ikke mod LIDL som sådan, men mod den trafik, de frygter forretningen vil belaste de små veje i området med. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Naboer: Ja til ny LIDL - Nej til nyt trafikkaos

LIDLs planer om at bygge et nyt supermarked på hjørnet af Kongevejen og Birkerød Hovedgade får hårene til at rejse sig hos en lang stribe naboer. De frygter voldsom trafik på de smalle villaveje med fredede bygninger.

Sporene skræmmer. Trafikforholdene omkring Føtex og Netto i Birkerød bliver igen og igen kritiseret for at skabe kaos. Det gælder blandt andet varelevering, lyskryds samt til- og frakørselsforhold.

Cirka 70 husstande i den gamle del af Birkerød, der tæller Kildedalsvej, Kildehøjvej, Birkevej og Tværvej håber derfor på, at de kan nå at råbe vagt i gevær, inden Rudersdal Kommune og LIDL skriver under på en endelig aftale om et nyt supermarked på hjørnet af Kongevejen og Birkerød Hovedgade.

Beboerne har dannet gruppen "Trafik-Nej-Tak", og som navnet antyder, protesterer de mod de foreløbige bygge- og anlægsplaner.

- LIDL-projektet må ikke udløse mere trafik i Birkerøds ældste del. Vejene kan ikke bære flere biler og især lastvogne. Kildedalsvej og Tværvej er nogle af de ældste veje i byen. 85 procent af husene er bevaringsværdige. 75 procent af husene er over 100 år gamle - det ældste er faktisk 291 år. Derfor er området omfattet af en særskilt tema-lokalplan for bevaringsværdige bygninger, forklarer Peter Fredskild, der selv bor på Kildedalsvej.

Ifølge kommuneplanen skal der tages hensyn til fredede og bevaringsværdige bygninger og byområder.

Skolevej og fredet område - Stærkt øget trafik til en kommende LIDL via den meget smalle Kildedalsvej stemmer meget dårligt overens med intentionerne i kommuneplanen, påpeger Peter Fredskild videre.

Birkerød Privatskole ligger også på Kildedalsvej. Skolens ca. 400 børn ser lige nu ud til at få en mere usikker skolevej fremover - samt adgang til sport i Politiparken - hvis trafikanterne får mulighed for at køre til LIDL via Kildedalsvej, frygter skoleleder Per Mortensen.

Peter Fredskild peger videre på, at antallet af p-pladser i det nuværende projekt også rejser nogle spørgsmål:

- Parkeringsdelen i projektet er noget af et mysterium. Ifølge normen skal der i forbindelse med projektet være adgang til 58 parkeringspladser. De findes allerede bag "Det gamle Rådhus". MEN... Mange af p-pladserne har kommunen allerede brugt i forbindelse med tidligere dispensationer til boliger og butikker på Hovedgaden. De er derfor optaget, og kan jo derfor ikke bruges to gange. På den måde virker det som om, at projektet er i underskud af p-pladser. Jeg kunne godt tænke mig at kende mellemregningerne for parkerings-kapaciteten. Desværre oplever vi ikke, at forvaltningen er særlig åben for spørgsmål, lyder det fra Peter Fredskild.

Klar med ændringsforslag Beboergruppen "Trafik-Nej-Tak" har præsenteret en række forslag til ændringer af projektet overfor 11 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Ifølge Ole R. Sørensen, der bor på Birkevej, har mange politikere i kommunalbestyrelsen lyttet og budt forslagene velkommen. Samme imødekommenhed har beboerne ikke mødt i forvaltningen.

- Desværre har vi mødt tavshed, lukkethed og manglede respons på vores tilbud om dialog i en tidlig fase af projektet. Det gør os bekymrede, og vi ser en risiko for, at projektet tromles igennem uden inddragelse af os som naboer og relevante parter, siger Ole R. Sørensen.

Borgergruppen har blandt andet lavet to konstruktive bud på, hvordan der kan dæmmes op for den øgede trafik, som gruppen frygter, vil komme i forbindelse med det nuværende LIDL-projekt - både under byggeriet, og når det står færdigt.

Beboerne foreslår blandt andet, at der lukkes af for biltrafikken på Kildedalsvej lige før parkeringspladsen bag det gamle rådhus. Ved at lukke den indkørselsmulighed til LIDL forhindrer man trafikanterne i at vælge den vej.

Desuden foreslår borgergruppen, at den mulige kommende byggeplads korrekt benævnes "Hovedgaden" og ikke som i dag Kildedalsvej. Denne justering skal ske på diverse GPS-kort så den tunge trafik ikke ledes ad de små veje.

Køer på Kongevejen? - Byplanudvalget har besluttet, at der også skal laves en trafikanalyse. I perioder med myldretid/spidsbelastning er det ikke svært at forestille sig et nyt trafikkaos i Birkerød. Hvad har man tænkt sig, at i forhold til bilisterne, der kommer sydfra i retningen fra København. De skal svinge til venstre ad Hovedgaden og så videre ind ad en smal indkørsel til LIDL, siger Peter Fredskild, der fortsætter.

- Og hvad med udsigten til en betydelig trafik af større lastbiler med varer, der skal bakke ind fra Hovedgaden og over cykelsti og fortov for at levere varer til LIDL? Vi ved fra detailhandelseksperter, at discountbutikker i dag kun har meget lille lager, og derfor er dybt afhængig af hyppige daglige leverancer. Jeg gad godt se en konkret skitse til, hvordan logistikdelen skal håndteres.

Irmelin E. Ipsen og Tete Mensa-Annan, der bor i hver sin ende af Kildehøjvej, supplerer:

- Det er for sent at gøre opmærksom på alle disse ting, når først beslutningerne er truffet. Derfor råber vi vagt i gevær allerede nu. Vi er ikke som sådan imod en LIDL i Birkerød, men vi er oprigtigt bekymrede for den trafikmængde en kommende butik vil udløse, understreger de.

