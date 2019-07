Rudersdal Musikskoles indslag forud for møderne i kommunalbestyrelsen har en samlende virkning.

Musikskolen sørger for sang på rådhuset

Rudersdal - 07. juli 2019 kl. 07:13 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver måned akkompagnerer Rudersdal Musikskole politikernes fællessang forud for møderne i kommunalbestyrelsen på Rudersdal Rådhus. Det er en stor succes.

Sammen med Rudersdals tidligere borgmester Erik Fabrin (V) startede vicemusikskoleleder Michael Møller en helt særlig ordningen for nu otte år siden. I den tidligere Søllerød Kommune var det en tradition at indlede kommunalbestyrelsesmøderne med en sang i selskab med en akkompagnatør på klaver. Men da hun gik på pension, tog musikskolen over

Og nu går tjansen på tur sådan, at det hver måned er et nyt instrument eller ensemble, der akkompagnerer politikernes fællessang. Michael Møller og de talentfulde musikelevers indslag udviklede sig hurtigt til en succes i Rådssalen i Holte. Michael Møller forbereder fællessangen i samarbejde med musikskolens lærere. Han står for valg af sange, elever og tonearter til hvert af de ordinære møder i kommunalbestyrelsen.

Og det er en rigtig god optakt og opvarmning af stemmerne, fortæller borgmester Jens Ive (V) i Frederiksborg Amts Avis lørdag:

- Det musikalske indslag giver et afbræk og en optakt til det forestående møde. Det er en tydelig markering af et skift fra hverdagens gøremål, det er samlende, og det skaber fokus. Og så er det er jo en fornøjelse at opleve eksempelvis fire fagotter spille »Spurven sidder stum bag kvist«, lyder det fra borgmesteren, der opfatter fællessangen som en nærmest rituel funktion.

Ifølge Michael Møller kræver sangvalget omtanke. Ud over at sangene skal være uden politisk og religiøst indhold, skal de være sangbare. Vicemusikskoleleder lægger her også vægt på alsidighed, lige fra oplagte sange fra den danske sangskat til nyere sange af eksempelvis Benny Andersen og Kim Larsen eller sange fra danske revyer og film.

- Ordningen er en super god øvelse for eleverne. Det er noget andet at akkompagnere end at spille koncert. En akkompagnatør skal i høj grad tilpasse sig og samarbejde om musikken. Insisterer sangerne på at synge hurtigere end planlagt, må musikerne bare følge med. Omvendt skal musikerne også kunne vise vejen, hvis sangen bliver tøvende. Det kræver med andre ord et særligt nærvær i situationen. Hertil kommer at eleverne får en fin indsigt i rammen for det lokalpolitiske arbejde, påpeger Michael Møller.

