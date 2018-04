Se billedserie Organist i Høsterkøb Kirke Morten Jessen (t.v.) har sammen med jazz-musikeren Lars Greve skabt orgelværket Lysets Engel, som fra og med på søndag kan høres i Høsterkøb Kirke. Værket kan kunne høres i kirken, hvor det hver halve time mellem klokken 18.00 og 08.00 vil lyde ud af et sæt højtalere. Værket vil blive afspillet på denne måde i en måned. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Musikere skaber værk kun til afspilning i én kirke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikere skaber værk kun til afspilning i én kirke

Rudersdal - 20. april 2018 kl. 06:50 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et dybt originalt orgelværk, der fra søndag den 21. april og en måned frem kan opleves i Høsterkøb Kirke hver dag mellem klokken 18.00 og 08.00, hvor værket vil kunne høres hver halve time. Orgelværket, Lysets Engel, er skabt af de to musikere og komponister Lars Greve og Morten Jessen, og sidstnævnte har i et års tid også været at finde ved orglet i Høsterkøb Kirke, hvor han er organist.

Lysets Engel er sammensat af optagelser fra orglerne i alle Rudersdal Provstis otte kirker, som efterfølgende er sat sammen til det cirka 15 minutter lange værk. Modsat de fleste andre kompositioner, der i dag ser dagens lys, kan man ikke finde Lysets Engel på en streaming-tjeneste. Værket vil heller ikke udkomme på andre medier, og ønsker man således at høre det, skal man altså indfinde sig i Høsterkøb Kirke på et tidspunkt mellem klokken 18.00 og 08.00.

De to kunstnere understreger, at den lidt specielle tilgang til værket hverken skal tolkes som en modstand mod streaming-tjenester som Spotify eller som et forsøg på at opdrage lytterne til at lytte til musik på den ene eller den anden facon.

- Med den måde musikforbruget foregår i dag er al musik tilgængelig hele tiden. Du kan stå i køen i Netto og høre næsten lige, hvad du vil. Og det er der intet dårligt i. Jeg synes, at det er fantastisk, og der bliver lavet mere musik nu end nogensinde tidligere. Det er absolut ikke en dårlig udvikling, men der er også noget som den form for musikforbrug ikke kan. Ofte lægger det jo ikke op til fordybelse, og at du stopper op og forsvinder ind i musikken. Og det er det, vi har ønsket at gøre med Lysets Engel. Du kan kun høre det på bestemte tidspunkter, og du bliver nødt til at tage til Høsterkøb Kirke for at lytte til det, siger Morten Jessen.

Lars Greve supplerer med et stille grin:

- Og hvis du skal dele det med en ven, så er du nødt til at tage vennen i hånden og tage til Høsterkøb. Og jeg tror bare helt ærligt heller ikke, at Lysets Engel vil lyde godt i et par høretelefoner på en indkøbstur .

For de to kunstnere handler Lysets Engel især om, at få lytteren til at fordybe sig, og det mener de hænger godt sammen med kirkens kerneværdier.

- Vi opfinder jo ikke noget nyt. Vi opfatter det tværtimod som om, at vi går tilbage til en kirkelig tradition, som handler om nærvær. Vi forsøger ydmygt at bidrage til den tradition og prøver at invitere folk ind for at bruge kirkerummet, siger Morten Jessen.

Lars Greve understreger, at værket henvender sig til alle, der har lyst til komme i kirken og slå ørerne ud.

- Man behøver bestemt ikke at være orgel-aficionado for at få noget ud af at lytte til det. Det er ikke forbeholdt mennesker, der har et særligt kendskab til kirkemusik, eller som er dannet til at høre en hel symfoni. Vi har prøvet at skabe en ramme, hvor alle vil kunne få noget ud af det, siger Lars Greve.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.