Musikalsk legende æres på Mantzius

Lørdag den 21. april ærer de to mundharpefænomener Mathias Heise og Jacob Venndt den instrumentale mester Toots Thielemans, der især var kendt for sit mundharpe-spil, med en kromatisk kanalrundtfart i Toots-kataloget på MantziusLive.

Mundharpekoryfæet Toots Thielemans gav verden mange musikalske gaver, og de to musikere er derfor gået sammen om at hylde og mindes ham i en spektakulær kvartet-form for at give lidt tilbage med projektet Remembering Toots. Det unge fremadstormende danske mundharpefænomen - og verdensmester i kromatisk mundharpe ved mesterskaberne i Tyskland i 2013 - Mathias Heise og hans tidligere lærer, multi-instrumentalisten Jacob Venndt, har skabt en mindekoncert til ære for deres store instrumentale forbillede, som nu kan opleves i Birkerød.