Museumschef: Nedlukningen var lidt af en mavepuster

- Vi havde lige glædet os til alle de ting, vi skulle lave her til jul, og vi har forberedt alt muligt i troen på, at nu skulle det kun gå frem af og blive bedre. Så mandagens pressemøde med budskabet om nedlukningen var lidt af en mavepuster, siger Anja Olsen, der tilføjer:

- Vi havde virkelig sat alle sejl til for at kunne håndtere begrænsningerne for forsamlinger, og alligevel lave noget, der var rigtig spændende. Og nu føler vi os en lille smule bombet tilbage til den 11. marts og den første nedlukning.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for os. Vi har blandt andet lige lanceret Mothsgårdens valnøddesnaps, og det plejer at være den, der skal på julebordet hos rigtig mange, men nu er der mange, der ikke når at købe den, så der ser vi selvfølgelig et tab på indtægten, siger Anja Olsen.