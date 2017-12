Se billedserie Borgmester Jens Ive (V) (t.h.) overrakte onsdag eftermiddag kommunens Erhvervspris i kategorien »årets samarbejde« til Michael E. Larsen (midtfor), som takkede sine medarbejdere. Foto: Allan Nørregaard

Murer med stort hjerte modtager erhvervspris

Rudersdal - 07. december 2017

For sit store sociale ansvar og dedikerede arbejde med at få mennesker udenfor arbejdsmarkedet i job modtog murermester Michael E. Larsen A/S onsdag kommunens Erhvervspris i kategorien »årets samarbejde«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Det er jo en meget positiv kategori, og det er ikke bare noget man sådan lige gør sig fortjent til. Det er en pris, som man kæmper for, fordi man er en ildsjæl, og fordi man vil det. Og det har du i den grad villet og vil, sagde borgmester Jens Ive (V) blandt andet, inden han overrakte prisen.

Kommunen begrunder blandt andet prisen med, at murervirksomheden »viser stor rummelighed over for borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet«, og at virksomheden er en del af projektet branchepakker til flygtninge, hvor der er etableret praktikpladser med henblik på opkvalificering af flygtninge, så de er klar til arbejdsmarkedet.

Én af dem, der kan bekræfte murermesterens engagement, er Jørn Byberg, der selv er murermester og som har kendt Michael E. Larsen i en årerække.

- En af hans store forcer er hans store hjerte, og det er fuldt fortjent, at han modtager den her pris, siger Jørn Byberg, der havde taget turen til Birkerød fra København for at tage del i overrækkelsen.

Michael E. Larsen modtog i 2014 Gazelle-prisen, som Dagbladet Børsen giver til virksomheder, som i særlig grad har vækst i omsætningen, og ifølge murermesteren selv betyder kommunens Erhvervspris mere end Gazelle-prisen.

- Jeg kan huske, at jeg ikke vidste, hvad en Gazelle-pris var, da jeg fik den, så jeg måtte lige hjem og undersøge det og fandt ud af, at det faktisk er ret stort at modtage den. Men Erhvervsprisen ligger nok meget, meget tættere på mig, fordi det virkelig er noget, jeg brænder for. Selvfølgelig vil jeg gerne vækste og tjene penge men at få nogle unge i gang og hjælpe, hvor jeg kan, er virkelig det, der ligger mig nær. Derfor vil jeg også gerne sige tak til alle mine fantastisk medarbejdere. Den her pris er lige så meget jeres, for uden jer kunne det her aldrig lade sig gøre.

Med prisen følger 10.000 kroner til et personalearrangement.

