Der har været et muligt databrud hos Rudersdal Kommunen, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Muligt databrud hos kommunen

Kommunen har konstateret et databrud, som dog formentlig ikke vil have konsekvenser for borgerne, idet det kun er kommunens medarbejdere, der har haft mulighed for at fremsøge dokumenter, der ellers skulle have været lukkede.

Rudersdal - 28. januar 2021 kl. 05:51

Rudersdal Kommune har konstateret, at en række dokumenter, som skulle være lukkede, har været mulige at fremsøge for medarbejdere i Rudersdal Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig ifølge pressemeddelelsen om dokumenter udarbejdet i en periode fra 1. kvartal 2018 og frem til december 2020.

Det er alene medarbejdere i Rudersdal Kommune, som potentielt har haft mulighed for at fremsøge disse dokumenter, og kommunen forsikrer om, at man har omfattende sikkerhedsprocedurer og herunder også logning af hvilke dokumenter, der fremsøges for at sikre, at kun de medarbejdere, som bør have adgang til bestemte borgersager og herunder dokumenter knyttet til disse, har adgang.

Rudersdal Kommune har ikke kunne påvise, at der er sket misbrug af adgang, eller at medarbejdere uberettiget har søgt adgang til borgeres sager og dokumenter knyttet hertil.

Hvis det mod forventning skulle være kommet uvedkommende til kendskab, vurderes de mulige konsekvenser af bruddet at være offentliggørelse eller videregivelse af følsomme eller fortrolige oplysninger om borgerne og/eller forsøg på at bruge oplysninger om borgerne, herunder identifikationsoplysninger, til at udgive sig for at være borgeren.

Baggrunden for det mulige databrud var en teknisk fejl i integrationen mellem kommunens journaliseringssystem, Acadre, og den skabelonløsning Rudersdal Kommune anvender til at effektivisere og standardisere brugen af Word.

Rudersdal Kommune vurderer derfor, at andre kommuner har samme problemstilling. Rudersdal Kommune har ifølge pressemeddelelsen fået rettet den tekniske fejl, så alle dokumenter nu er journaliseret korrekt. Kommunen har ligeledes indberettet sagen til Datatilsynet.

Hvis man som borger har spørgsmål til sagen, kan man med fordel henvende sig til det forvaltningsområde, man er i kontakt med eller alternativt skrive til kommunens databeskyttelsesrådgiver, Thomas M. Andersen på dpo@rudersdal.dk.