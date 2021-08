Det er blandt andet svømmehold, der tilbydes. Foto: Adobe Stock Foto: Aida Koric/FS-Stock - stock.adobe.com

Motion skal være sjovt

Jump4fun er et tilbud til både sårbare børn og unge samt til 6-16-årige med overvægtsproblemer

Rudersdal - 24. august 2021 kl. 10:43 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Mange børn og unge med overvægtsproblematikker, hørehandikap eller social angst synes ikke, at det er spor sjovt at gå til svømning, fodbold eller springgymnastik. Det ved man hos den landsdækkende forening Jump4fun, der startede som et forsøgsprojekt i 2013, og som nu samarbejder med kommuner, DGI og Julemærke Fonden.

For Jump4fun er kodeordene sjov, sammenhold og opbakning.

Foreningen har et tæt samarbejde med lokale foreninger i Ruderdal, hvor børn og unge blandt andet kan være med på svømmehold i Trødrødskolens Svømmehal og i Club New Start på Birkerød Gymnasium. For disse - og alle andre af foreningens - tilbud gælder det, at fokus er lagt på, at der arbejdes med kropsbevidsthed, motorik og bevægelsesglæde.

"Træningen handler om lyst og glæde ved at bevæge sig gennem leg, forskellige aktiviteter og individuelle udfordringer, og det hele sker sammen med andre," siger Tina Devald, der er foreningsguide og kostvejleder.

Det skal være billigt Det koster 400 kr. for én gang om ugen i 11 måneder og det dobbelt for to gange om ugen.

Og det er billigt i forhold til, hvad man betaler for et kontingent i en klub.

Men det skyldes, at prisen ikke skal afholde nogle fra at starte på et hold, siger Tina Devald.

"Det er jo ikke sjovt at give 1000 kroner for at gå til en aktivitet, hvis man kun kommer der en enkelt gang, fordi man ikke finder sig til rette."

At det kan gøres så billigt skyldes, at kommunen giver tilskud. Det samme gør DGI og Julemærke Fonden.

I øvrigt har Jump4fun også kontakt til skoler og sundhedsplejersker, der kan henvise børn og unge til klubben.

"Vi hygger meget på holdene og laver også andre aktiviteter som madhold med vægt på sund kost og camps," siger Tina Devald.

Rudersdal Kommune har været med siden 2013.

Har man lyst til at høre nærmere, kan man kontakte Tina Devald på tlf. 24786745, eller Trine Hauge Knudsen fra Club New Start på tlf. 23486818. Svømmeinstruktør Anita Nørskov kan kontaktes på tlf. 30110410.