Mothsgården er en lille oase for børn midt i Søllerød

Der pyntet så fint op til påske på Mothsgården og områdets børn må meget gerne hjælpe tilat gøre påsketræet endnu flottere.

Med genåbningen af det meste af detailhandlen er også den lille museumsbutik på Mothsgården åbnet med masser af fine påskesager

Rudersdal - 21. marts 2021 kl. 11:44 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Sidste år etablerede Rudersdal Museerne Moths børneoase, som Louise Ehrenreich alias Pippi står for. OG Som så meget andet i år er en stor del af aktiviteterne foregået digitalt.

Senest har hun taget initiativ til historietorsdag for børn, hvor hun med udgangspunkt i genstande fra museet, fortæller sjove lokalhistorier for børn om Dronning Louise, barske isvintre, hvor skibene frøs fast og selvfølgelig historien om Matthias Moth, hvis navn gården er opkaldt efter, og som er kendt for at skrive den første ordbog over det danske sprog.

De kommende uger kommer historierne til at handle om påske - eksempelvis hvad et gækkebrev egentlig er.

Museet har også arrangeret små skattejagter, hvor man kan tage sin familie med på jagt efter spor i Søllerød.

I den lille museumsbutik, der nu har åbent kan man købe påskepynt små kreaposer med æg, fjer og glimer og andet pynt, så man kan lave det fineste påskeæg.

Generelt synes Louise Ehrenreich, at folk har været så søde til at bakke op om de initiativer, der har været, og hun oplever også, at folk i området har lært hinanden bedre at kende, fordi de nu mødes i det fri.

På pladsen foran Mothsgården har hun blandt andet lavet en bogstavlabyrint ved at male alfabetet på træstammer, som hun har hentet i skoven. Et populært udflugtsmål, der har været godt besøgt af børn, der kunne gå på jagt efter deres navn eller andre genkendelige ord.

Lige nu er der kommet det fineste påsketræ på gårdspladsen, og Louise Ehrenreich håber, at masser af børn har lyst til at bidrage med et stykke påskepynt til det fine træ. Og hvis man kigger forbi Mothsgården og afleverer et gækkebrev, så får man et lille fint påskeæg med hjem og er med i konkurrencen om et stort påskeæg.

Du kan høre Pippi fortælle historier og holde øje med, hvad der sker på Mothsgården på Instagram

@moths_borneoase og på Facebook Rudersdal Museer.