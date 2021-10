Se billedserie Morten Billcliff forklarer om spillet Viking Raiders, som han har udviklet efter en flyvetur fra Skotland. Foto: Allan Nørregaard

Morten er halvt dansk, halvt engelsk og måske hel viking

Hobbyprojektet Viking Raiders fra Birkerød er klar til at stå sin prøve blandt spilentusiaster på Kickstarter.

Rudersdal - 09. oktober 2021

- Genkendeligheden er vigtig, derfor har vi victory points og actioncards, begreber, som vi, og alle andre spillere, kender fra andre spil. Og vi holder det simpelt, som at en terning er en terning og ikke en randomization cube, forklarer Morten Billcliff, mens vi sidder ved køkkenbordet i huset på Bistrupvej.

Bordet er fyldt op med farverige kort med vikinger, deres skibe og guder, som er centrum for hans hobbyvirksomhed de seneste halvandet år, fra lige før coronaen. Hobbyen springer nu ud som eventyrspillet, eller adventurespillet, Viking Raiders.

Han er godt klar over udfordringerne ved at lancere et spil om vikinger i Danmark.

- Jeg har mødt den der; argh, vikinger igen, come on. Men på den anden side er der jo genkendeligheden, og vikingerne giver så mange muligheder, siger han.

Masser af research på nettet, podcasts og facebookgrupper har givet ham en stor viden om vikingerne og deres samtid, som han bruger i spillet.

- Jeg har også lært meget. Det der nok har overrasket mig mest er, hvor udbredte vikingerne egentlig var i deres tid. Ikke bare i Norden og over Nordsøen, men helt ned i Middelhavet og til Nordamerika. Der var ligesom et hul i magten i verden, som de kunne brede sig i, mener han.

Thors eller Odins hammer Som spiludvikler har han anstrengt sig meget for, at spillet skal afspejle virkeligheden dengang og forholde sig loyalt til den nordiske mytologi.

Freja, som hun tager sig ud i Viking Raiders. Der er kælet for detaljerne i motiverne, som er fremstillet af professionelle tegnere og grafikere. Foto: Allan Nørregaard

- Sådan et spil falder dog ikke altid i god jord hos de grupper af vikingeentusiaster, der findes, erkender han. Og indrømmer, at der har været små fejl i blandt andet de 12 gennemgående karakterer som pryder kortene.

- Thors hammer var for eksempel havnet i Odins bælte. Og Freja havde fået et forkert smykke på, men det har vi rettet op på, lover Morten Billcliff.

Han har fået hjælp til tegningerne på kortene af tegnere fra Australien og Pakistan, der nok også har lært lidt mere om vikinger i processen, og en grafisk designer. Selve spillet bliver produceret i Kina.

Viking Raiders kræver dog ikke den store rejseaktivitet, man kan sidde fredeligt rundt om bordet og bekrige hinanden. Han beskriver det selv som lige en tand sværere end kortspillet Uno.

Motiverne på kortene har Morten Billcliff anstrengt sig for, at skulle stemme overens med både historien og mytologien. Foto: Allan Nørregaard

- Det er let at fortabe sig i nørdede komplekse problemstillinger, men det er vigtigt for mig, at det er et familiespil, siger han.

Engelsk/dansk oprindelse Som navnet antyder er Morten Billcliff af blandet herkomst med en dansk mor og en engelsk far.

- De mødte hinanden i London, og jeg er vokset op i England, men min bror Niels og mig kom på sommerferie i Danmark , da vi var små. I Hvidovre hos min mormor og morfar, hvor vi også fik lov at gå i dansk skole et par uger, fordi ferierne var forskudt, fortæller han om sin tilknytning til Danmark.

Siden flyttede han permanent til Danmark, da han mødte en dansk pige, Kirsten, i London. De bor nu i Birkerød, mens de voksne børn er flyttet hjemmefra.

- Det var som at komme hjem, at flytte til Danmark, siger Morten Billcliff, der ud over fornavnet måske i virkeligheden selv er lidt viking.

- Min far stammer oppe fra det nordlige England, så det er da ikke umuligt.

Forhistorien Det var også efter en tur til Great Britain, at idéen om et vikingespil opstod.

Morten Billcliff er vokset op i England, hvor hans fornavn ikke var særlig almindeligt. Det hjalp dog, da det norske band Aha med Morten Harket i spidsen hittede i ´80erne. Foto: Allan Nørregaard

- Den officielle forklaring er, at det var på flyveturen tilbage. Her så jeg Roskilde Fjord ud af flyvinduet og kunne levende forestille mig vikingerne og deres skibe dernede på vandet, fortæller han.

- Forhistorien var, at vi havde været hjemme hos min bror og hans familie i Skotland og havde spillet en masse spil og haft det rigtig sjovt. Men det var i flyet, at jeg besluttede mig, og da vi kom hjem gik jeg i udviklingsmode, fortæller han, der har en kreativ åre.

- Som lille ville jeg gerne være musiker og jeg har lavet baggrundsmusik til tv. Man kan sige, at jeg er til kreativitet med faste rammer, prøver han at forklare.

- Jeg har nok iværksætteri i blodet, men som jeg er blevet ældre, er jeg også blevet mere realistisk i forhold til hvad jeg kan opnå, siger han, der samtidig med spiludvikleriet har passet sit fuldtidsarbejde som udvikler af digital læring til de 45.000 medarbejdere i Københavns Kommune.

På Kickstarter Udviklingen af Viking Raiders er også foregået med lokal hjælp.

- Jeg har fået fremstillet 30 spil, prototyper, som familier i Birkerød har fået lov at bruge og bedømme. Jeg har fået mange gode tilbagemeldinger, for eksempel var der en pige, der ønskede sig spillet i julegave, og det fik hun selvfølgelig, smiler han tilfreds.

- Der er stadig lidt, der skal justeres, men ellers er vi klar til start, siger han, der regner med en pris på spillet på omkring 200 kroner. Viking Raiders bliver dog ikke klar til julehandlen.

- Men kickstarterkampagnen begynder 19. oktober, og så håber jeg, at spillet viser sig at have potentiale, siger Morten Billcliff, der er parat til at indtage verden, næsten som vikingerne gjorde det.

Man kan følge med i spillets udvikling og kickstarterkampagnen på hjemmesiden vikingraidersgame.com

Viking Raiders bliver introduceret i en kampagne på Kickstarter 19. oktober. Foto: Allan Nørregaard