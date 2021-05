Artin Hodanloo (tv) fra Nærum og hans kompagnon Johan Vang Wildt fra Hørsholm har succes med deres iværksætter-virksomhed Flowering.dk, der sælger overskudsblomster og satser på bæredygtighed. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mors Dag: Succesen blomstrer for unge iværksættere

Rudersdal - 07. maj 2021 kl. 16:19 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Siden sidste år har Artin Hodanloo fra Nærum og hans kompagnon Johan Vang Wildt fra Hørsholm ansat syv nye medarbejdere og istandsat et 430 kvadratmeter stort blomsterværksted i erhvervsbyen i Birkerød. Deres bæredygtige blomsterkoncept Flowering.dk »blomstrer« rent bogstaveligt, og den nystartede iværksættervirksomhed er allerede leverandør til det danske kongehus og har faste erhvervsbestillinger til store internationale virksomheder såsom modegiganterne Chanel og Hermès.

- Det går fantastisk, og på trods af corona har vi haft helt vildt travlt. Det er dejligt, og lige nu er vi i gang med at forberede os, for vi nærmer os årets travleste dag, »Mors Dag« på søndag den 9. maj, fortæller Artin Hodanloo.

Han regner bestemt også med, at hans egen mor skal have en fin buket på dagen.

Bæredygtighed - Vi tror på, at vi har ramt noget rigtigt i tiden. Vi satser på bæredygtighed, høj kvalitet og et moderne og unikt udtryk. Vi leverer friske miljøbuketter i eldrevne køretøjer. Kernen i konceptet er, at vi i Flowering.dk udelukkende binder buketter af en kombination af miljøcertificerede blomster, håndsorterede overskudsblomster og danske blomster, forklarer Johan Vang Wildt.

Modsat mange andre blomsterhandlere kan man udelukkende bestille en buket via hjemmesiden »Flowering.dk«. Det er med til at sikre, at blomsterne er så friske som muligt, da de ikke har været opbevaret i et butikslokale i op til flere dage.

- Vi er meget taknemmelige og er ydmyg over succesen. Vi knokler, og vi tror på, at vi kommer til at slå nogle nye rekorder for vores forretningen her på søndag til Mors Dag, lyder det med et smil fra Artin Hodanloo, der er 20 år, mens Johan Vang Wildt er 23 år gammel.