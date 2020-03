Mor tilbyder modermælk: Ingen babyer skal sulte

- Jeg kan ikke holde tanken ud, hvis der er nogle, hvis små børn ikke kan få mad på grund af mangel på modermælkserstatning. Hvis der er nogle her i Birkerød, som mangler modermælkserstatning til deres små guldklumper, så har jeg modermælk i fryseren, hvis det er...

Nogenlunde sådan har 27-årige Mille Florin fra Møllevangen i Birkerød skrevet i et opslag på facebook i gruppen »Os i Birkerød - hjælp hinanden«.

I sit opslag skriver hun videre, at hun er ikke-ryger, at mælken er frosset ned efter hospitals-standard, at hun spiser normal kost og selv har en baby som har taget godt 500 gram på om ugen af hendes modermælk: