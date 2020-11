Møde om mistrivsel i ungdommen

"Vil du være med til at finde nye veje frem for unge, som oplever, at hverdagen kan være svær? Så er du inviteret til at deltage i et temamøde, som samler en kreds af unge og unges foreninger og institutioner og voksne. Målet er at finde nye veje ind i fællesskabet, tage temperaturen på unges (mis)trivsel, få indblik i de muligheder der allerede er og komme med bud på, hvad der mangler," skriver Frivilligcenter Rudersdal i en pressemeddelelse.