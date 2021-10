Lars Høyer Holmqvist bor i Brådebæk med kæreste og to døtre på 14 og ni år. Han er 43 år gammel og arbejder som , gymnasielærer.

Send til din ven. X Artiklen: Mød spidskandidaterne: Liste I - Lars Høyer Holmqvist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mød spidskandidaterne: Liste I - Lars Høyer Holmqvist

Kommunen skal være til for borgerne - ikke omvendt, mener Liberal Alliances spidskandidat, Lars Høyer Holmqvist

Rudersdal - 22. oktober 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Hvorfor stiller du op?

Det skyldes helt konkret forløbet omkring skolesammenlægningerne. Mine to piger går på Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen, som i dag er slået sammen til Rude Skov Skole. Jeg blev simpelthen så indigneret, fordi jeg ikke syntes, der var en ordentlig proces og en ordentlig borgerinddragelse.

Hvad er valgets vigtigste temaer for dig? Og hvorfor?

Det vigtigste tema er, at vi skal have en kommune, der er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Vores kommune skal være gennemsyret af, at man tager udgangspunkt i den enkelte ældre eller den enkelte elev. At man har respekt for fagpersonalet, pårørende og borgere. Man skal også have respekt for borgernes skattepenge.

Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

Vi skal væk fra en større "Verdensmål-tankegang" og så ned til det konkrete: Hvordan man konkret håndterer klimaforandringerne og nedsætter CO2-udledningen på det kommunale plan. Paris-aftalen og den grønne omstilling kræver nogle globale løsninger, men vi skal fokusere på, hvad vi kan gøre i kommunen, for eksempel i forhold affaldssortering, og så skal kommunen gå ind og være sparringspartner for grundejerforeninger og husejere, der hvor der skal laves tostrengede kloaksystemer for eksempel.

Hvad er Rudersdals største udfordringer på ældreområdet?

Vi skal i højere grad tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov og ikke, hvilke planer og procedurer, man kan lave fra kommunalt hold. Vi skal tænke ældreområdet "bottom up" og ikke "top down." Igen med størst mulig respekt for de ældre og deres pårørende. Vi skal have en decentralisering, hvor der er maksimal frihed til plejehjemmene, og så skal pengene følge borgerne, så den ældre frit kan vælge mellem et offentligt og et privat plejehjem.

Hvad er Rudersdals største udfordringer på børne- og skoleområdet?

Jeg synes faktisk, at der er mange udfordringer. Når man konkret er forælder til et barn i Rudersdals folkeskole, kan man for eksempel tydeligt se, at der er for stor rotation i personalet. Og så har vi en usikkerhed blandt forældre og personale i forbindelse med skolesammenlægningerne. Vi har også et ressourcespild for eksempel ved, at eleverne får udleveret iPads til millioner af kroner, selvom der ikke er noget empirisk evidens for, at det virker.

Det er også en fuldstændig forkert tankegang, at man presser et pædagogisk dogme som "synlig læring" ned over fagpersonalet i stedet for at give plads og rum og tillid til den enkelte lærer til at tage udgangspunkt i den enkelte klasses og den enkelte elevs behov både fagligt og socialt.

Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

Det skal effektiviseringer. Vi går selvfølgelig ikke til valg på at skatten skal sættes op. Vi mener helt klart, at der stadig er potentiale for effektiviseringer. Ifølge Cepos er der et kommunepotentiale på lidt over 4000 kroner pr. indbygger i Rudersdal - samlet set 220 millioner kroner. Det vil sige, at der er noget at hente på, hvor effektivt vi driver kommunen. Endvidere skal vi have et fast blik på den kommende boligskattereform, som vil få boligskatterne til at stige, her vil vi være borgernes vagthund.Vi vil også afskaffe dækningsafgiften, som er en uretfærdig dobbelt-skat på vores erhvervsejendomme i kommunen.

Hvad er det bedste ved Rudersdal?

Det er en naturskøn kommune med ekstremt ressourcestærke borgere, og det skal den blive ved med at være, vores grønne områder skal bevares.

Hvor bør Rudersdal Kommune blive bedre?

Det er klart i forhold til borgerinddragelse. Det siger alle, også borgmesteren, men der har jo ikke været borgerinddragelse de sidste fire år. Reel borgerinddragelse, hvor man ikke bare lytter, men også forstår, hvad borgerne siger og tør arbejde ud fra deres præmisser.

Syv skæve Hvis du nu SKULLE stemme på en politiker i Rudersdal fra et andet parti end dit eget. Hvem skulle det så være? Og hvorfor?

Det ville nok være Ann Sofie Orth fra de Konservative. Og det er fordi, jeg faktisk synes, at hun er meget lyttende og hjælpsom.

Hvem er dit største forbillede uden for politik?

Det lyder corny, men det er min mor. Fordi hun altid har været ekstremt omsorgsfuld, kærlig og rummelig. Nu arbejder jeg med børn og unge mennesker, og det er enormt vigtigt for et barn.

Hvad får dig til at grine?



Jeg synes generelt, at britisk humor er sjovt. Sarkasme og selvironi, som for eksempel Jeremy Clarkson fra Top Gear kan levere.

Hvad kan gøre dig vred?



Det kan gøre mig vred, hvis folk beklikker mine intentioner i stedet for at forholde sig til sagen. Det kan også gøre mig vred, når folk ikke giver noget til andre mennesker, men kun fokuserer på at tage noget selv.

Hvad er dine skjulte talenter?



Jeg er fuldstændig suveræn til musikquizzer. Jeg har vundet flere gange på P3 og P4. Specielt når det kommer til musik fra 90'erne har jeg en helt grotesk klæbehjerne. Musikquiz er noget, jeg slår alle i.

Hvad er du virkelig dårlig til?

Jeg er dårlig til at huske fødselsdage og stjernetegn. Og jeg kan godt blive utålmodig.

Hvad er din livret?



Det er alt fra grillen. Det er næsten lige meget, hvad man putter på. Det er en holistisk oplevelse. At stå med en kold øl i hånden og grille en varm sommerdag ude i haven.