Mød spidskandidaterne: Liste F - Dorte Nørbo

SFs spidskandidat, Dorte Nørbo, mener, at er der brug for forandringer og en styrket venstrefløj i Kommunalbestyrelsen

Rudersdal - 20. oktober 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg synes, der er brug for forandringer, og fordi jeg tror på, at SF kan være med til at skabe dem. Der er behov for, at vi får styrket fløjen til venstre for midten for at få skabt en bedre balance i Kommunalbestyrelsen.

Hvad er valgets vigtigste temaer for dig? Og hvorfor?

Det er klima og biodiversitet; det har simpelthen topprioritet. Og det behøver jeg jo dårligt at forklare hvorfor. Dernæst er der også andre væsentlige områder, som for eksempel det sociale område med familier, som er udfordrede eller folk med handicap, og så er skole/daginstitutionerne og ældreområdet også klart vigtige.

Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

Den skal være en fast del af alle udvalgs fokusområder. At man tænker det i alt, hvad man gør i kommunal sammenhæng for at sikre sig en klimaneutralitet. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev nedsat et udvalg, som havde ansvaret for, at de aftaler, der bliver indgået for, hvor meget vi må udlede, og for hvordan vi i det hele taget skal gebærde os på det her område, bliver overholdt.

Hvad er Rudersdal Kommunes største udfordringer på ældreområdet?

Jeg kunne godt svare, at det er, at vi bliver flere ældre, men det svarer alle andre jo også, og det er en udfordring, vi er nødt til at tage hånd om. Jeg mener, at vi skal have indført en team-struktur i hjemmeplejen, hvor vi overlader mere ansvar til nogle grupper af medarbejdere, som både vil betyde, at de ældre er omgivet af kendte ansigter, og det vil også betyde noget på det økonomiske område, da man sparer på administrationen. Og så skal vi selvfølgelig kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Hvad er Rudersdals største udfordringer på børne- og skoleområdet?

Det ene er minimumsnormeringerne, som skal indføres korrekt, sådan så der reelt er det rigtige antal voksne til stede til det fastsatte antal børn.

Det andet er, at folkeskolerne efter skolesammenlægningerne er efterladt i en tilstand, hvor der er mange, der er utilfredse, og det betyder jo, at der er brug for et oprydningsarbejde. Vi skal sikre, at den enkelte skole kan bevare en identitet og en lokal forankring.

Der har også været en diskussion, hvorvidt man skal rulle sammenlægningerne tilbage eller ej. Hvis jeg bliver valgt til Kommunalbestyrelsen, så er jeg nødt til at kigge på, hvad er status quo, for man skal undgå at skabe endnu mere kaos. Derfor vil jeg ikke på forhånd love at rulle noget tilbage, men jeg vil love at løse de problemer, der er.

Jeg kunne også godt tænke mig, at vi kiggede lidt på fritidsområdet. Hvordan skaber vi bedre klub- og foreningstilbud, og hvordan får vi flere med.

Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

Begge dele. Skatten er jo sat op, men den ligger stadig lavere end niveauet fra 2008.

Den kan godt tåle et nøk mere opad.

Effektiviseringer i form af bedre måder at gøre arbejdet på, som fx teamstrukturer, kan sikre velfærd på en bedre og billigere måde.

Hvad er det bedste ved Rudersdal?

Det er naturen. Vi har skov, søer og hav, og jeg benytter mig af det hele. Det er et virkelig stort privilegium.

Hvor bør Rudersdal Kommune blive bedre?

Det bør den jo blive for vores indsats for klima og biodiversitet. Det bør den blive for at skabe stabilitet og ro i forhold til både daginstitutioner og skoler. Og så bør vi også behandle vores svageste borgere langt bedre, end vi gør i dag.

For eksempel i forhold til de boliger, vi stiller til rådighed og i forhold til familier med børn med særlige udfordringer eller handicap.

Syv skæve Hvis du nu SKULLE stemme på en politiker i Rudersdal fra et andet parti end dit eget. Hvem skulle det så være? Og hvorfor?

Så ville jeg stemme på Mona Madsen fra Lokallisten. Vi er faktisk helt i overensstemmelse med hinanden på det kulturpolitiske område.

Hvem er dit største forbillede uden for politik?

Det er Eva Smith. Den første kvindelige juraprofessor i Danmark. Hende er jeg meget begejstret for. Hun taler lige ud af posen, og hun har helt styr på principper for retssikkerhed, og hun taler også godt for socialt udsatte.

Hvad får dig til at grine? Det gør min mand. Han har ofte en skæv og underfundig måde at se tingene på, som jeg synes er meget sjov.

Hvad kan gøre dig vred? Uretfærdighed. Simpelthen.

Hvad er dine skjulte talenter? Før jeg blev aktiv i politik, brugte jeg en del tid på at lave glas og designe glasting, som jeg solgte til både kunsthåndværkbutikker og til gallerier. Det er sådan en hobby, jeg godt kunne tænke mig at tage op, når jeg får tid til det igen.

Hvad er du virkelig dårlig til?

At holde masken. Folk kan som regel godt aflæse mine tanker. Det er selvfølgelig ærligt, men det er ikke altid lige hensigtsmæssigt.

Hvad er din livret? Jeg er vild med sushi. Vi spiser meget vegetarisk, men skal det være, vil jeg meget gerne spise sushi.