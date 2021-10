Se billedserie Court Møller er 53 år og bor i Birkerød. Han er gift og har to store børn, der flyttet hjemmefra. Han arbejder som ledende HR-partner.

Send til din ven. X Artiklen: Mød spidskandidaterne: Liste B - Court Møller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mød spidskandidaterne: Liste B - Court Møller

Court Møller er spidskandidat for Det Radikale Venstre. Han mener, at dette valg handler om den grønne omstilling.

Rudersdal - 11. oktober 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op for at være med til at udvikle kommunen. Og udvikle den i den retning, som jeg som radikal politiker, synes den skal udvikle sig i.

Hvad er valgets vigtigste temaer for dig? Og hvorfor?

Der er tre områder, som er de vigtigste for mig og Det Radikale Venstre. Den ene er den grønne omstilling. Jeg synes faktisk, at det er det her kommunalvalgs vigtigste tema. Det er så stor en opgave, at vi skal nå en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 og være CO2-neutrale i 2050. Der skal vi virkelig rykke meget i den næste valgperiode, hvis vi skal nå det her enormt ambitiøse mål.

Det andet tema er børn og unge. Det er jo hele grundlaget for vores kommune, og det er umådeligt vigtigt, at vi gør det godt for vores børn og unge i det hele taget.

Og så er det tredje tema borgerperspektivet, hvor jeg synes, at vi skal blive bedre til, både som kommune og som politikere, at lytte til og være nysgerrige på borgerne. Det synes jeg ikke altid, vi er supergode til. Det er afgørende vigtigt for, at vi kan udvikle vores kommune.

Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

Jeg mener, det er hovedtemaet for de kommende fire år. Du vil nok høre fra alle partierne, at de har den grønne omstilling højt på dagsordenen. Spørgsmålet er så, hvordan vi kommer derhen, og svarene er bestemt ikke entydige. Og de er rigtigt svære. Hvordan når vi for eksempel hen til, at vi får omstillet 11.000 naturgasfyr til at være på fjernvarme eller varmepumper.

Vi har en kæmpe udfordring både som kommune, som forsyningsselskab og som borgere. Og vi når kun derhen ved at rykke på det i fællesskab.

Hvad er Rudersdal Kommunes største udfordringer på ældreområdet?

Vi bliver flere og flere ældre, og at vi skal sikre, at der er det antal pladser på vores plejecentre, som der er brug for. Vi skal sikre, at når borgerne skal bo et andet sted, at der er de boformer, som de skal bo på. Og det kan være plejecentre, men også en anden type boliger.

Hvad er Rudersdals største udfordringer på børne- og skoleområdet?

Det er udvikling af skolemiljøerne i udskolingen. I dag har vi for eksempel fleksible læringsmiljøer på Birkerød Skole. Det skal vi også have på de andre udskolingsskoler. Jeg tror, der er mange, der oplever et kæmpestort skift, når de rykker over i gymnasiet, fordi læringsmiljøet er helt anderledes end i folkeskolen. Samtidig skal vi tage hånd om de elever, som vil kunne have det svært i det miljø.

Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

Både og. Et godt radikalt svar. Spørgsmålet er relevant, fordi jeg og Radikale Venstre tror, at vi kommer til at sætte skatten op i den næste periode. Vi har i øjeblikket en mulighed for at sætte skatten op og beholde pengene selv. Den mulighed skal vi udnytte, mens vi må gøre det. Fordi det vil give os det råderum, hvor vi kan sikre os, at vi kan udvikle vores kommune, vi gerne vil.

Men vi tror også på, at vi skal lave effektiviseringer. Kommunen er jo som en stor virksomhed, hvor vi hele tiden skal se på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og på en mere smart og hensigtsmæssig måde.

Hvad er det bedste ved Rudersdal?

Det synes jeg er den decentrale bystruktur, vi har. Vi har 7-8 byområder, der er omgivet af grønt. Vi har en decentral bystruktur og ikke en bykerne, som man har i mange andre kommuner. Det sætter jeg stor pris på.

Hvor bør Rudersdal Kommune blive bedre?

Det første, der falder mig ind er, at vi skal blive bedre til den grønne omstilling. Vi har virkelig meget at gå efter stadigvæk. Vi er langt fra i mål. Når vi lukker lort ud i vores søer og åer. Når vi stadig har tusindvis af fossilbiler, der kører rundt i kommunen, skal vi blive bedre.

Og så skal vi som sagt blive bedre til at være nysgerrige i forhold til borgerne.

Syv skæve Hvis du nu SKULLE stemme på en politiker i Rudersdal fra et andet parti end dit eget. Hvem skulle det så være? Og hvorfor?

Jeg ville nok stemme på en politiker fra Lokallisten. Vi er vist politisk meget på linje. Bare ærgerligt, at de ikke er Radikale.

Hvem er dit største forbillede uden for politik?

Svært at sige. For tiden er jeg imponeret over Margrethe I., der samlede Danmark

Hvad får dig til at grine?

Humor der spidder nutidens absurditeter. Klovn er et godt bud!

Hvad kan gøre dig vred?

Aner det ikke... Jeg kan blive ærgerlig, hvis man ikke overholder en aftale.

Hvad er dine skjulte talenter?

Jeg elsker at dyrke egne grøntsager

Hvad er du virkelig dårlig til?

Håndværkerarbejde overlader jeg til andre

Hvad er din livret?

Hakkebøf står først på menuen efter en ferie.