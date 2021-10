Se billedserie Kristine Thrane er spidskandidat for Socialdemokratiet - Liste A. Hun er 51 år gammel og bor i Holte. Kristine Thrane er gift og har en søn på 19 år. Hun er geolog og arbejder som seniorforsker. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Mød spidskandidaterne: Liste A - Kristine Thrane

Socialdemokratiets spidskandidat, Kristine Thrane, lægger ud i vores portrætserie af spidskandidaterne til kommunalvalget i Rudersdal

Rudersdal - 10. oktober 2021

Hvorfor stiller du op?

Fordi jeg gerne være med til at trække denne borgerlige kommune i en mere rød, grøn og bæredygtig retning.

Oprindeligt gik jeg ind i politik, fordi jeg var interesseret i klimapolitik. Det var, da Anders Fogh Rasmussen var statsminister, og jeg blev ret indigneret over, at han skar ned på Svend Aukens miljø- og energiministerium, og at han skar ned på forskning og uddannelse generelt. Tænk hvor vi ville have været i dag, hvis alle de initiativer ikke var blevet sat i bero.

Hvad er valgets vigtigste temaer for dig? Og hvorfor?

Miljø og klima stadig en meget vigtig dagsorden.

Men når man er lokalpolitiker og især for Socialdemokratiet, så er det jo helt klart velfærd generelt, som er vigtigt. Det gælder over hele linjen. Vi skal have et højt niveau både på daginstitutioner, skoler og på ældreplejen.

Derudover er det vigtigt, at vi har gode tilbud på kultur- og idrætsområdet - det er også en del af velfærden.

Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

Den er, som jeg allerede har understreget, enormt vigtig. Jeg er glad for, at de fleste partier efterhånden har omfavnet den dagsorden, så jeg synes, at vi er rigtigt godt på vej.

Da jeg startede tilbage i 2010, var der ikke ret mange, der var lydhøre. Jeg fik faktisk at vide, at jeg skulle lade være med at tale om klimaet, for det gad folk ikke høre på. Men jeg blev ved, og derfor synes jeg også, at jeg har været med til at sætte en dagsorden.

Hvad er Rudersdal Kommunes største udfordringer på ældreområdet?

Det er at der kommer flere og flere ældre over de næste år. Det bliver en stor udfordring at få nok, kvalificerede medarbejdere.

Og så er det også vigtigt at få sat fokus på ensomhed. Det er vigtigt, at folk ikke sidder og føler sig ensomme, det har ingen godt af. Vi har faktisk rigtig mange tilbud til de ældre, men hvordan får vi folk til at engagere sig og til at deltage i de tilbud.

Hvad er Rudersdals største udfordringer på børne- og skoleområdet?

Lige pt. har vi jo en udfordring med, at vi ikke har nok daginstitutioner, men der er allerede fuldt kul på kedlerne med hensyn til at få flere daginstitutioner.

Og vi så har vi også på det her område en udfordring med rekruttering - så hvordan tiltrækker vi pædagogerne.

Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

Vi har sagt ret klart, at vi er parate til at sætte skatten op. Netop de næste par år kan vi jo sætte skatten op uden at skulle betale udligning af det. Så det er helt oplagt at gøre.

Vi er også med på at effektivisere, der hvor det giver mening og uden at det går ud over kvaliteten. Men vi har altså allerede effektiviseret meget over de seneste år, så jeg tror, at det bliver svært at lave flere effektiviseringer, uden at det vil gå ud over kvaliteten eller tilbuddene.

Hvad er det bedste ved Rudersdal?

Det bedste er, at det er et helt fantastisk dejligt område. Vi har enormt mange grønne og smukke områder, som jeg selv er stor bruger af, når jeg går ture og løber. Og så er det jo også, overordnet set, en kommune, hvor det meste fungerer.

Hvor bør Rudersdal Kommune blive bedre?

Selvom det er en god kommune, så skal vi da blive bedre og udvikle os på alle områder stort set. Vi vil gerne stadig have bedre normeringer i daginstitutionerne, vi vil gerne bygge billigere boliger, renovere vores idrætsfaciliteter og have flere mødesteder hvor folk kan mødes på tværs.

Syv skæve Hvis du nu SKULLE stemme på en politiker i Rudersdal fra et andet parti end dit eget. Hvem skulle det så være? Og hvorfor?

Den er jo svær, men jeg ville stemme på Dorte Nørbo fra SF. Vi mangler nogle flere på venstrefløjen, og vi var meget glade for at arbejde sammen med SF, da de sad i Kommunalbestyrelsen. Jeg håber, at de kommer ind igen.

Hvem er dit største forbillede uden for politik?

Jeg gør det ikke rigtig i forbilleder. Men der er mange, jeg beundrer og har stor respekt for. Jeg vil gerne fremhæve en videnskabskvinde, Marie Curie for eksempel.

Hvad får dig til at grine?

Min mand er rigtig god til at få mig til at grine. Han gør lidt af en dyd ud af at få mig til at grine hver eneste dag. Men der er mange ting, der kan få mig til at grine. Måske også nogle gange, når jeg ikke burde.

Hvad kan gøre dig vred?

Det er der også mange ting, der kan. Især uretfærdighed, respektløshed og folk, der kun tænker på sig selv. Det gør mig også enormt vred, når politikere løber fra deres ansvar bare for at score nogle billige point.

Hvad er dine skjulte talenter?

Jeg går ikke og skjuler mine talenter. Men hvis folk kun kender mig som politiker, så bliver de nok lidt overraskede, når de hører, at jeg ligger i telt i Grønland de fleste somre i over en måned. Man skal gå til skydekursus, for vi skal kunne forsvare os, hvis der kommer isbjørne. Så mit skjulte talent er nok, at jeg faktisk er rimelig god til at skyde.

Hvad er du virkelig dårlig til?

Jeg er virkelig dårlig til at tage selfies. Og så er jeg nok ikke særligt god til at have sådan et politikerpokerfjæs. Man kan vist tydeligt aflæse, hvad jeg mener.

Hvad er din livret?

Jeg har altså ikke nogen livret. Jeg kan godt lide god mad af en ordentlig kvalitet. Hellere lidt men godt.