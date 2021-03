Mød kunstneren - online 9. marts inviterer Gl. Holtegaard til Artist Talk med kunstfotografen Trine Søndergaard

Men nu er der mulighed for at komme tættere på udstillingen og kunstneren bag, idet Trine Søndergaard den 9. marts kl. 17 taler med Gl. Holtegaards direktør Maria Gadegaard og fortæller om sin udstilling Nearly Now. Samtalen foregår online direkte fra udstillingen på Gl. Holtegaard. '