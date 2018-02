Den formodede gerningsmand bag et økseangreb på et ungt par her på Circle K tanken i Birkerød er tirsdag sigtet for blandt andet forsøg på manddrab. Foto: Allan Nørregaard

Mistænkt øksemand er blevet varetægtsfængslet

Den 29-årige mand, der er mistænkt for at stå bag et økseangreb på et ungt par på en tankstation i Birkerød lørdag og et bankrøveri mod Danske Bank i Ringsted, er netop blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Lyngby. En håndfuld kampklædte betjente med automatvåben var til stede både udenfor og inde i retslokalet, mens den mistænkte blev sigtet for forsøg på manddrab og røveri.