Mistænkeligt: Mand hev i håndtag og ville knuse bilrude

Nordsjællands Politi vil gerne have fat i en mand, mellemøstlig af udseende, 25-30 år, 180-190 cm høj, kraftig af bygning og brun i huden. Tirsdag aften klokken 18.15 anmeldte en borger nemlig, at han et kvarter forinden havde set denne mand gå rundt mellem flere parkerede køretøjer på Egehegnet i Nærum samtidig med, at han hev i håndtagene på dørene.