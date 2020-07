Mistænkelige håndværkere på spil igen

Håndværkeren havde tilbudt at rense kvindens tag, men hun havde afvist tilbuddet, hvorefter han var fortsat med uopfordret at banke på døre i området for at tilbyde sine ydelser. Nordsjællands Politi anbefaler, at man takker nej til uopfordrede tilbud fra omrejsende håndværkere.