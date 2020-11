Mai Mercado (K), der er forhenværende børne- og socialminister, vil have kulturminister Joy Mogensen (S) på banen efter, at det er kommet frem, at en tennistræner, der var dømt for et overgreb på en mindreårig i en tennisklub i Norge, fik job i Holte Tennisklub. Der er et hul, som skal lukkes internationalt, mener Mai Mercado. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Minister inviterer til drøftelser efter ansættelse af tennistræner dømt for overgreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister inviterer til drøftelser efter ansættelse af tennistræner dømt for overgreb

Rudersdal - 30. november 2020 kl. 20:28 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Forhenværende børne- og socialminister Mai Mercado (K), mener, at der er et hul, som skal lukkes, når en sag som den fra Holte Tennisklub kan opstå. Her ansatte man en tennistræner, som var prøveløsladt efter at være dømt for overgreb af en mindreårige pige i en tennisklub i Norge.

Forholdet blev aldrig opdaget i den danske klub, fordi det ikke fremgår af de børneattester, der skal indhentes på personer, der arbejder med børn.

- Vi er ikke dækket godt nok af internationalt, og udfordringen er, at man ikke kan indhente en international straffeattest, for det findes ikke, siger Mai Mercado, som derfor mener, at det giver mening at se på muligheden for, at man kan skal kunne indhente straffeattester fra andre nordiske lande.

- Hvis man kan lave et særligt nordisk - eller europæisk - samarbejde om at udveksle oplysninger, ville det være ret fantastisk, og det synes jeg, at man skal undersøge, om det kan lade sig gøre, siger Mai Mercado, der vil drøfte problematikken med kulturminister Joy Mogensen (S).

- Jeg vil drøfte med ministeren, hvordan hun stiller sig i forhold til problemstillingen og høre, om hun vil lave konkrete ændringer. Først og fremmest er det jo interessant og se, om man kan få lavet aftaler med andre lande om at udveksle børneattester eller noget, der ligner. Man må jo prøve det, der er muligt for at få stoppet de her hændelser, for ét overgreb er et overgreb for meget, siger Mai Mercado.

Kulturministeriet har sender følgende citater fra Joy Mogensen på mail:

»Det er afgørende, at vi i Danmark har et robust og effektivt værn, og vi må løbende overveje, om de etablerede værn er gode nok. Kulturministeriet er allerede i dialog med Rigspolitiet, Justitsministeriet og idrætsaktører om, hvorvidt der kan etableres et system, hvor Rigspolitiet giver direkte besked til idrætten, når der rekvireres en børneattest med anmærkninger. Vores net skal være så fintmasket som overhovedet muligt. Og jeg har som en konsekvens af de spørgsmål, der er rejst, valgt at invitere Red Barnet, Børns Vilkår, DIF og DGI til en drøftelse«.

Hos de konservative noterer Mai Mercado, at blandt andre DIF (Dansk Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) kommer med en »række forskellige forslag«.

- Det er blandt andet blevet foreslået, at man gør brug af referencer. Så når man eksempelvis ansætter en tennistræner, som man gjorde i Holte, så indhenter man en reference, hvor man spørger den tidligere arbejdsgiver, om de kan anbefale, at man ansætter vedkommende. Hvis nu man havde haft fat i den klub i Norge, kunne det godt have været, at de havde sagt et kæmpe stort nej, siger Mai Mercado, der tilføjer:

- Hvis man har en person, som er dømt for overgreb eller pædofili, skal vedkommende ikke arbejde med børn, fordi risikoen for at der bliver begået et kriminelt forhold over for et barn er til stede, og det skal forhindres med al magt.

Niels Nygaard, der er formand for DIF, er enig med Mai Mercado.

- Det skal altid være sådan, at forældre trygt kan sende deres børn ud i idrætsforeningerne, så det er noget, vi tager yderst alvorligt, siger Niels Nygaard, der også mener, at et samarbejde på tværs af landegrænser er et godt bud på en løsning.

- Der er et behov for at have nogle mekanismer, hvor vi kan få oplysninger fra hinanden på tværs af landegrænser, men der er dels nogle praktiske problemer men også nogle GDPR-udfordringer, for der er jo regler for, hvordan oplysninger kan udveksles, siger Niels Nygaard, der slutter:

- Men det må vi jo finde nogle løsninger på, og vi har også dialog med Kulturministeriet om, hvordan det kan håndteres. Og det vi har oplevet her giver selvfølgelig anledning til at videreføre den dialog også om, hvordan vi håndterer det internationalt.