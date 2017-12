Mindst 100 kilo ren fyrværkeri fundet i lade

- Vi får et tip, som gør, at vi fatter interesse for adressen og kører derud. I en lade finder vi så kasser med fyrværkeri, som bliver transporteret væk fra adressen, hvorefter vi skal have kategoriseret fyrværkeriet og opgjort, hvor meget fyrværkeri, der er tale om, siger Henriette Døssing, der er pressekonsulent hos Nordsjællands Politi.

Ejeren af den store mængde krudt er en 47-årig mand, der tidligere har fået en bøde på 20.000 kroner for at opbevare for meget fyrværkeri. Han vil nu igen blive sigtet for at overtræde fyrværkeriloven. Ifølge Henriette Døssing ligger landejendommen med en vis afstand til de nærmeste naboer. Fyrværkeriet bliver transporteret bort af ammunitionsrydningstjenesten.