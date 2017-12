Jens Bruhn (S), der her ses ved et tidligere kommunalbestyrelsesmøde beklagede, at Mona Madsen alligevel ikke var enig med ham i forhold til lønstigninger for udvalgsformændene. Mona Madsen kunne dog trøste ham med, at det var de nok alligevel. Uofficielt.

Mindre uenighed om enighed

Rudersdal - 15. december 2017 kl. 06:19 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som mange måske efterhånden vil vide, har der været debat om forslaget om, at kommunalbestyrelsens kommende udvalgsformænd skal have en lønstigning. Mona Madsen (L) har tidligere meldt ud, at hun var imod forslaget, hvilket Jens Bruhn (S) fulgte op på i sidste uge, da forslaget blev førstebehandlet i kommunalbestyrelsen, hvor han sagde:

- Jeg har aldrig nogensinde været enig med Mona Madsen om noget som helst, og det, der er det mærkelige er, at det er jeg i dag.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde undskyldte han så, at han ikke havde opdaget, at Mona Madsen i mellemtiden havde skiftet mening, hvilket offentligheden var blevet bekendt med, da hun og resten af Lokallistens gruppe udsendte en »præcisering«, hvori det fremgik, at partiet »naturligvis« stod bag den konstitueringsaftale, som lønstigningerne er en del af.

- Jeg vil gerne sige undskyld til jer alle sammen, fordi jeg sidst sagde, at jeg var enig med Mona Madsen for første gang nogensinde. Det viste sig jo desværre, at det var forkert. Havde jeg gjort mig umagen, havde jeg måske opdaget, at Mona er faldet til patten og nu er med til at støtte forslaget, hvilket er klogt, hvis man er en del af en gruppe, der skal fortsætte samarbejdet, sagde Jens Bruhn ifølge Frederiksborg Amts Avis på onsdagens møde.

Mona Madsen kunne dog trøste Jens Bruhn, der deltog i sit sidste kommunalbestyrelsesmøde, da han ikke var genopstillet ved årets valg, med, at uenigheden næppe er mere end overfladisk.

- Jeg synes jo ikke, at Jens Bruhn skal have sit sidste møde i byrådet og så gå hjem med den fornemmelse, at han ikke kunne få lov til at være enig med mig, fordi vi to mener nok stadigvæk det samme, sagde Mona Madsen henvendt til Jens Bruhn

Mona Madsen fortsatte: - Men der er jo visse regler, som man bliver nødt til at følge, og det er, at når ens formand (Axel Bredsdorff, red.) har indgået en konstitueringsaftale, så må man pænt stikke armen op og sige ja. Så det kommer jeg til at gøre, men vi er enige, Jens, sagde Mona Madsen.

Ved den efterfølgende afstemning gjorde Mona Madsen så netop det; stak pænt armen op og stemte sammen med resten af Lokallistens gruppe dermed for lønstigningen til de kommende udvalgsformænd.

Enhedslistens Jacob Jensen var den eneste, der stemte imod forslaget, mens Jens Bruhn og Dansk Folkepartis Erik Gissel Jensen undlod at stemme.

Andenbehandlingen af lønstigningen til de kommende udvalgsformænd endte derfor på samme måde som førstebehandlingen, hvilket vil sige, at de kommende formænd kan se frem til en større lønpose.