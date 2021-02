Se billedserie Henning Tokkesdal er død i en alder af 95 år. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord over Henning Tokkesdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord over Henning Tokkesdal

Helle Olsen og Jens Bruhn skriver om Nærumgårdskolens afholdte skolebetjent gennem mange år, som er død 95 år gammel

Rudersdal - 13. februar 2021 kl. 09:03 Kontakt redaktionen

Nærumgårdskolens afholdte skolebetjent Henning Tokkesdal kom fra Ulfborg i det Vestjyske.

I sine unge dage havde Henning Tokkesdal været elev og instruktør på Ollerup Idrætsskole, inden han kom i militæret, hvor han blev oversergent og våbenmester i militærpolitiet, men da han traf den lokale bagerjomfru Grethe, skulle der stiftes familie.

Det var en klog disposition for Grethe og Henning Tokkesdal blev gennem et langt liv et fint team, som medvirkede til megen glæde for deres egne børn, men også for Nærums andre børn og for os ansatte på Nærumgårdskolen.

Det var formentligt i forsvaret, at Henning Tokkesdal havde lært en udsøgt grad af selvdisciplin, præcision, ordentlighed, redelighed, og at aftaler skulle overholdes til punkt og prikke. Hvis ikke, kunne vi let fornemme "den gamle oversergent."

I 1960 blev Henning Tokkesdal ansat som skolebetjentmedhjælper på Nærum Skole, og to år senere ansattes han som skolebetjent på Nærumgårdskolen - et arbejde han udførte på allerbedste vis frem til sin pensionering i 1989.

I disse mange år stod Tokkesdal for selve den fysiske drift af skolen. Det betød, at han var tidligt på færde hver eneste dag og sørgede for, at skolebygningerne og inventaret altid tog godt imod elever og lærere.

Også skolens rengøring havde Henning Tokkesdal som sit ansvarsområde. Her lykkede det ham at samle en række dygtige lokale kvinder, som hver eneste eftermiddag sørgede for, at skolen blev rengjort, og det blev den til ug med kryds og slange. Henning Tokkesdal var også den sidste på skansen, når der skulle slukkes og lukkes klokken 22.

Henning og Grethe Tokkesdal boede på skolen og kunne derfor holde øje med denne, når den ikke var i brug. Vi er sikre på, at familien Tokkesdal ved denne opmærksomhed har sparet den kommunale kasse for adskillige skolebetjentlønninger.

Efter pensioneringen flyttede familien Tokkesdal tilbage til det vestjyske og slog sig ned i Søndervig, hvor de nød tilværelsen som frie fugle. Alligevel trak "de gamle jagtmarker og i 2012 flyttede familien til Birkerød. Da Grethe døde i 2018 flyttede Henning Tokkesdal på plejehjemmet Sjælsø.

Her fik Henning Tokkesdal en kæmpe oplevelse ved at deltage i de populære TV udsendelserne "Rollingerne på plejehjemmet" og blev landskendt for at ryge lakridspibe og tage på råhyggelig fisketur med drengene. Det var tydeligt, at Henning Tokkesdal nød disse situationer med børnene.

Men fredag 29. januar døde Henning Tokkesdal 95 år gammel. Familien tog i stilhed afsked med denne hædersmand fra Nærum Kirke 11. februar.