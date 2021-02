Allerede fra i år kan børn i kommunens børnehuse se frem til mere pædagogisk personale. Foto: Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Millioner til mere pædagogisk personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner til mere pædagogisk personale

Der bliver taget endnu et skridt mod øgede normeringer, når de yngste indbyggere i Rudersdal Kommune kan se frem til mere pædagogisk personale allerede i indeværende år.

Rudersdal - 08. februar 2021 kl. 05:41 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Det var et enigt Børne- og Skoleudvalg i Rudersdal, der til seneste udvalgsmøde besluttede, at de statslige midler i 2021 til minimumsnormeringer skal fordeles ligeligt til alle børnehuse efter antallet af børn allerede fra januar.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), siger i den forbindelse:

- Det glæder mig, at vi allerede fra januar kan sikre mere pædagogisk personale i kommunens børnehuse. Børnehusene spiller en nøglerolle i forhold til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og med de tilførte midler løfter vi kvaliteten, samtidig med at der bliver mere tid til det enkelte barn. Vi får ca. 7.608.000 kroner i 2021. Det svarer til ca. 19 fuldtidsstillinger.

Med midler til ca. 19 fuldtidsstillinger kommer der ikke til at være nye stillinger i hvert enkelt børnehus, men alle huse vil i stedet få varige timer til ansættelser. Midlerne, som børnehusene modtog i 2020, vil nu - sammen med midlerne fra 2021 - også være varige, hvorfor der er tale om en permanent opnormering af det pædagogiske personale.

Finansloven betyder... Med finansloven for 2021 er der indgået en aftale om minimumsnormeringer i alle landets daginstitutioner fra 2024. Det betyder, at der højst skal være tre børn pr. voksen i vuggestuer og højst seks børn pr. voksen i børnehaver. Hvis de afsatte midler til minimumsnormeringer fordeles på samme måde i 2024 som i 2021, forventes Rudersdal Kommune at kunne opfylde kravet.

- Hvis vores andel forbliver uændret, vil vi i 2024 og frem modtage 16 millioner kroner fra puljen. Det glæder mig på vegne af både pædagoger, børn og forældre, at vi kommer til at kunne øge antallet af pædagogisk personale, så børnehusene får mere tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet, siger Daniel E. Hansen, der fortsætter:

- I den forbindelse kommer vi til at have et særligt fokus på rekruttering og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Og da vi ikke er eneste kommune, der skal ud og ansætte nye pædagoger, skal der findes løsninger på, hvordan vi får rekrutteret og uddannet flere pædagoger til kommunen.