Ved Den Gamle Præstegård i Birkerød står rosenhaven i fuld flor. Den har gennem tiden været udsat for lidt af hvert i kampen for at undgå giftige sprøjtemidler. Formanden for Præstegård Havekreds, Kirsten Lindberg, er af den overbevisning, at roserne bare skal passes med hjælp fra vind, vejr og en kærlig hånd. Foto: Allan Nørregaard

Miljøkamp: Her er rosenhaven, der lagde blade til eksperimenter

En selvfølge er det dog ikke, at roserne i dag står i alt sin pragtfuldhed. I dag bliver roserne passet af et medlem af Præstegårdens Havekreds, der giver roserne lov til at vokse side om side med vilde planter. Det giver en oplevelse af en mere vild natur, når man bevæger sig rundt i den cirkelformede og frodige rosenhave. Hvordan en rosenhave skal se ud, er der mange holdninger til, påpeger Kirsten Lindberg, der er formand for Præstegårdens Havekreds og stået for kurser i rosenbeskæring.

Det er højtid for blomstrende roser rundt omkring i kommunens haver. Og smukt står de også i rosenhaven ved Den Gamle Præstegård i Birkerød, der er åben for alle.

