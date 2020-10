Midt om natten: Beboer hørte fløjtelyde og banken

En beboer på Skovlyporten i Holte hørte nogle fløjtelyde og efterfølgende bankelyde ved et hus længere ned ad vejen. Normalt ville dette måske ikke virke mærkeligt, men dette var klokken 01.50 om natten.

Det sene tidspunkt taget i betragtning, gjorde beboeren mistænksom, og han ringede derfor til politiet, som kørte til stedet. Ved ankomsten kunne det dog konstateres, at der var tale om et legalt forhold, idet lydene stammede fra en 29-årig mand, som forsøgte at komme ind på sin bopæl. Det kan man læse i Nordsjællands Politis døgnrapport.